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WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири

WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири
Иллюстрация: wheretoeat.ru; «Деловой квартал»

12 октября прошла церемония WHERETOEAT Siberia: вся первая тройка наград досталась заведениям Красноярска. Главные победы и детали гастрономической премии — в специальном обзоре «Делового квартала».

#НОВОСТИ

12 октября стал одной из главных дат 2023 для представителей гастрономической индустрии Сибири: в этот день состоялась третья церемония вручения наград независимой ресторанной премии WHERETOEAT Siberia.

Со сцены Конгресс-холла СФУ прозвучали названия 50 лучших ресторанов Сибири — в списке отметились Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Омск, Томск и Братск.

О том, какие заведения Красноярска вошли в сибирский шорт-лист, «ДК» писал здесь. В топ-50 попали 15 гастролокаций с красноярской пропиской:

  • «Баран и бисер», 40 место;
  • «Глас» / Glas, 35…36 место;
  • Formaggi, 35…36 место;
  • Mazel Tov!, 32…33 место;
  • N’kei, 30 место;
  • «Истории», 20 место;
  • «Хозяин Тайги», 16 место;
  • Bistrot de Luxe Home, 13 место;
  • «Булгаков», 11 место.

Десятку лучших ресторанов Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 2023 открыл Новосибирск:

  • на 10-м месте расположился «Горячий цех»;
  • 9-ю строчку занял «Жан Хуан Лу»; 
  • 8-я позиция ушла Pardon My French;
  • 7-е место отдали Hello Wine;

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  • 6-я строчка досталась Fresco;

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  • 5-м стал новосибирский Skopin;
  • 4-я позиция ушла «Дзе».

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А вот три первых перемии остались исключительно в пределах Красноярска:

  • тройку победителей открыла «Чешуя»;

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  • гастрономическое серебро ушло 0.75 Please Wine & Kitchen;

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  • глобальным лидером всея ресторанной Сибири стала Tunguska.

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В сравнении с 2022 топ-3 осталась неизменной по составу участников, изменилось только их положение — в прошлом году Tunguska стала третьей, «Чешуя» второй, а лидером выбрали 0.75 Please Wine & Kitchen (он же возглавил рейтинг и в 2021).

Рейтинг — это ориентир. Понимание, на каком месте ты находишься и куда тебе надо двигаться. И как правило, топ-10 это всегда связка сильного шефа и сильного сомелье, в моем понимании этот тандем — залог успеха в ресторанном деле. Фудпейринг — не фикция, а реальность: человек, который приходит в ресторан, должен получить полную гамму вкусовых ощущений: не только от выдающейся кухни и замечательного вина, но и от третьего вкуса, который они создают вместе», — комментирует в разговоре с «ДК» Алексей Дудин, исполнительный директор WHERETOEAT Russia.

Кроме того, на церемонии назвали и победителей специальных номинаций: в 2023 их было пять.

В шорт-лист номинации «Выбор СМИ» вошли только красноярские проекты: 0.75 Please Wine & Kitchen, Fresco, Tunguska, «Булгаков» и «Чешуя». Победу журналисты отдали ресторану Fresco.

WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири 7

Шорт-лист спецноминации «Бар года» похвастался только одним красноярский заведением — Illegal. Лидером же стал Humble.Social Club + Bar из Иркутска. Все три года проведения WHERETOEAT Siberia бар входил в шорт-лист спецноминации и в 2023 впервые одержал победу.

В шорт-лист специальной номинации «Выбор Сбермаркета» также включили только один ресторан Красноярска — «Хозяин Тайги». Остальными номинантами стали заведения из Новосибирска, Омска и Барнаула. Победное звание осталось за Красноярском.

WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири 8

Титула «Шеф-повар года» на WHERETOEAT Siberia 2023 был удостоен Александр Кучеров — он возглавляет кухню 0.75 Please Wine & Kitchen. Победителем этой спецноминации он стал впервые.

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Еще одним первопроходцем стала Арина Обеднина из «Глас» / Glas — ее объявили победительницей спецноминации «Сомелье года». Помимо нее в шорт-листе значились три красноярца и один новосибирец: Михаил Кобзарь, «Чешуя»; Алексей Лобацкий, «Английский Клуб»; Вячеслав Прядко, Fresco; Ян Скопин, Skopin.

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«Официантом года» до 2024 будет хвастаться тоже Красноярск — им стал Владимир Куликов из Fresco.

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В этот раз еще лучше, чем обычно: более душевно, больше людей и ажиотажа. Очень хорошо, что в этом году в первой десятке еще больше Новосибирска — регионы подтягиваются, и это очень радует. Конечно, пока к Красноярску никто не приближается, но если у того же Новосибирска, Иркутска, Омска будет поддержка их правительства, то их ждет такое же светлое будущее, как ваше. Пока же Красноярск в явных лидерах, и вас вряд ли обойдут — это мое видение на ближайшие два-три года. Но в премии много новых имен, и я рада, что лучшим шефом стал молодой парень — сибирская гастрономия вообще молодеет. Ресторанные группы действительно мастодонты, но они набирают молодых, потому что без них мы никуда — в них и есть секрет успеха», — комментирует «ДК» Ирина Тиусонина, продюсер WHERETOEAT Russia.

На церемонии организаторы анонсировали новый конкурс «Здесь звучит красиво», который WHERETOEAT организует вместе с сервисом «Звук Бизнес». Цель конкурса — выявить рестораны с лучшим музыкальным оформлением. Претенденты на победу — из числа ресторанов, вошедших в топ-50 в каждом из регионов проведения премии WHERETOEAT — будут выявляться путем народного голосования в сообществе WHERETOEAT ВКонтакте. Старт — в январе 2024.

Кстати, для тех, кто не смог попасть на церемонию премии, организаторы подготовили онлайн-трансляцию — видеозапись еще доступна в официальном сообществе премии WHERETOEAT.

Если говорить о заметных кейсах в этом году: например, в Сибири Ян Скопин (ресторан SKOPIN) впервые попал в десятку; он совершенно этого не ожидал, а ведь на самом деле он просто все делает правильно — грамотно работает. Он шеф-повар, сомелье и ресторатор в одном лице — это редчайший кейс, и он с ним прекрасно справляется.
Порадовал прогресс „Нарыма“ из Томска, и появление в шорт-листе „Лес и Степь“ — первого ресторана из Братска, который попал в рейтинг. Вообще в Красноярске рестораторы очень правильно конкурируют между собой: по-дружески, без пены у рта и скрытой ненависти. Такое я знаю пока только в Нижнем Новгороде, и это действительно много говорит об уровне гастрономического сообщества Сибири», — резюмировал итоги WHERETOEAT Siberia 2023 Алексей Дудин.

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Автор: Ирина Апуник
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