Какие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat Russia
Красноярские рестораны практически заняли четверть лонг-листа гастропремии. Ищем свои любимые рестораны в списке.
Жюри ресторанной премии WhereToEat Russia представило лонг-лист лучших заведений страны по регионам. По Сибири лидирует Красноярск — 40 наших ресторанов и баров уже среди претендентов на победу.
В топ-200 лучших заведений Сибири вошли следующие красноярские кафе, бары и рестораны: «Дзе», «Глас», «Крем», Place, mitte, N’kei, Smith, «Север», «Перцы», El Paso, «Чешуя», «Урарту», «Радость», Rasputin, «12 слоев», «Булгаков», Tunguska, Fresco 2.0, Mazel tov!, La Famille, «#Истории», Hello Wine, XiangGang, «Фон Барон», «Ленкорань», Franky Woo, Tamago Sun, Mama Roma, Mike & Molly, «Хозяин Тайги», Common Place, «Баран и Бисер», «Свинья и Бисер», «Второе Дыхание», «Английский клуб», Trattoria Formaggi, Seabass & Sauvignon, Bistrot de Luxe Home, «Залечь на дно в Брюгге» и 0.75 Please Wine & Kitchen.
В лонге-листе немало победителей ресторанной номинации премии «Человек года». Здесь «Чешуя», получившая статуэтку в 2023, «Дзе» — победитель прошлого года. Практически все обозначенные заведения в разные года попадали в шорт-листы «Человека года».
Добавим, шорт-лист заведений отберут эксперты из винной, ресторанной и гастрономической сфер, а также гастрожурналисты. Победителей премии объявят позже. Церемония награждения пройдет 12 октября в Красноярске.
Напомним, в 2021 лучшим рестораном Сибири был признан 0,75 Please.
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