Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.08
93,40
101,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group

Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group
Иллюстрация: ДК

«Остров» обнародовал ресторанную сеть, которая запустит новое заведение на территории речного клуба.

#НОВОСТИ

Ранее в интервью «ДК» руководитель клуба Агата Гавричкова, рассказывая об открытии ресторана, называла ориентировочным сроком открытия декабрь 2023. Однако представители ресторанной сети сообщили  NGS24.RU, что запуск планируется уже в 2024. Дополнительных подробностей сеть не сообщает.

Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group 1

Известно, что ранее речной клуб вел переговоры с другими двумя лидерами ресторанного бизнеса. В частности ресторанная экосистема Bellini рассматривала возможность открытия нового ресторана на 98 посадочных мест в двухэтажном здании на территории «Острова».  

Добавим, сеть La Famille group включает в себя ресторан La Famille в коттеджном поселке «Сосны», а также ресторан Tirol в микрорайоне Южный берег.

Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group 2

Отметим, в начале июля «Деловой квартал» провел на территории речного клуба «Остров» бизнес-пикник «Акватория». За угощение гостей отвечали сразу несколько заведений Красноярска. Это рыбный ресторан Seabass&Sauvignon, морской фаст-фуд DogOsminog, поп-ап бар Oasis, гриль-бар «Мястори'а», веган-десерты «Эндорфины», кофе -локация от LUNGA GROUP, магазин мясных деликатесов «Культ колбас». Все они расположились на импровизированной улице еды «Гурман стрит», организованной компанией по производству упаковки «ПакетМаркет».

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеЛето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • «Аэрофлот» начнет летать из Красноярска на Пхукет«Аэрофлот» начнет летать из Красноярска на Пхукет
  • В Красноярск зайдет торговая сеть «Жизньмарт»В Красноярск зайдет торговая сеть «Жизньмарт»
  • Мультиформатный бар «Но это не точно» откроется в Красноярске на Взлетке осенью 2023Мультиформатный бар «Но это не точно» откроется в Красноярске на Взлетке осенью 2023
  • Из Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson MattheyИз Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson Matthey
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.