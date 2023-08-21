Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group

«Остров» обнародовал ресторанную сеть, которая запустит новое заведение на территории речного клуба.

Ранее в интервью «ДК» руководитель клуба Агата Гавричкова, рассказывая об открытии ресторана, называла ориентировочным сроком открытия декабрь 2023. Однако представители ресторанной сети сообщили NGS24.RU, что запуск планируется уже в 2024. Дополнительных подробностей сеть не сообщает.

Известно, что ранее речной клуб вел переговоры с другими двумя лидерами ресторанного бизнеса. В частности ресторанная экосистема Bellini рассматривала возможность открытия нового ресторана на 98 посадочных мест в двухэтажном здании на территории «Острова».

Добавим, сеть La Famille group включает в себя ресторан La Famille в коттеджном поселке «Сосны», а также ресторан Tirol в микрорайоне Южный берег.

Отметим, в начале июля «Деловой квартал» провел на территории речного клуба «Остров» бизнес-пикник «Акватория». За угощение гостей отвечали сразу несколько заведений Красноярска. Это рыбный ресторан Seabass&Sauvignon, морской фаст-фуд DogOsminog, поп-ап бар Oasis, гриль-бар «Мястори'а», веган-десерты «Эндорфины», кофе -локация от LUNGA GROUP, магазин мясных деликатесов «Культ колбас». Все они расположились на импровизированной улице еды «Гурман стрит», организованной компанией по производству упаковки «ПакетМаркет».