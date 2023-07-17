Круиз в лето красноярского бизнеса
В этом году команда «Делового квартала» впервые провела Бизнес-Пикник не за пределами города, а в нескольких километрах от центра Красноярска. Рассказываем, каким он получился на этот раз.
Попробовать отдых на вкус
Площадка подобрана идеальная: лето, всем хочется гулять, а тут еще и река. Я всей душой люблю „Деловой квартал“, и хотелось людям подарить праздник, поэтому для сопровождения пикника родилась идея такой дегустации. И эта локация точно была на пике», — делится Анна Гордеева, директор по продажам строительной компании «Конструктив девелопмент».
Я предприниматель, а мы все немного авантюристы — хочется найти что-то новое и неисследованное, выполнить задачу со звездочкой. Удивить, позаботиться, показать свою ценность. Мы хотим, чтобы клиент нас узнавал, поэтому и локацию сделали в фирменном цвете, но без логотипа. Люди заходят, а значит, идея работает», — говорит Ольга Свежинская, создатель «ПакетМаркет».
В этом году мы как организатор заранее продумали локации, которые позволяют гостям события отдохнуть, наполниться эмоциями и при этом не думать о ряде моментов. Например, на Гурман-стрит собрали разные блюда и разные кухни. Детскую локацию расположили рядом со сосредоточением всех гостей. Можно было доверить своего ребенка заботливому „Солнечному городу“, где он был на 100% вовлечен и при этом в зоне видимости, а родители могли отдыхать. И, конечно, сама локация — наш главный партнер и генеральный партнер с дегустациями позволили создать атмосферу отдыха на берегу, рядом с водой», — объясняет Светлана Ковалева, коммерческий директор «Делового квартала».
Погрузиться в круизный шик
Бизнес скучал без таких мероприятий, огромное спасибо за эту возможность. Для нас вообще вся жизнь — возможность: познакомиться, обменяться контактами, заявить о себе. Бизнес-Пикник дает почувствовать бизнес вживую: не просто в кабинете посмотреть, а пообщаться и увидеть, насколько он полон идей и энергии. И главное — здесь бизнес отдыхает семьей, а семья — главный мотиватор для любых начинаний», — делится Ольга Степанова, директор Азиатско-Тихоокеанского банка.
Говорить о главном
Как ивентор я оцениваю любое мероприятие не с позиции «нравится/не нравится», а с точки зрения проработанности концепции, ее смысловой составляющей и реализации. Мультиформатные мероприятия относятся к самым сложным в плане организации, но это того стоит! Каждый блок программы, каждая локация — самостоятельные истории, которые при этом органично вписываются в общую тему и отвечают запросам аудитории. Важно, чтобы на больших мероприятиях у гостей был выбор, куда пойти, для чего и чем заняться. Если опросить всех 700 гостей мероприятия, то у каждого будет своя история. Кто-то продолжал работать, представляя свой бизнес на партнерских и деловых площадках. Кто-то раскрывал себя с творческой стороны, чтобы вдохновиться, а потом взять очередную высоту в своем деле. Кто-то, наконец, качественно провел время с семьей — главным жизненным источником. В этом и есть успех мероприятия», — считает Елена Бердникова, ведущая и режиссер «Идеального шторма».
Найти свое
Наши клиенты — люди размышляющие и думающие, и нам интересно поработать с ними напрямую. Современные взрослые, которые занимаются большими делами, понимают, как сложно принимать решения, нести за них ответственность, быть самостоятельным, работать в команде и отвечать за нее. Они понимают ценность этих компетенций, и приходят к нам уже с запросом», — рассказывает Инна Шамрай, основатель и руководитель «Солнечного города».
Здесь очень много наших пациентов, друзей, партнеров, и поддержать их для нас очень важно. Да и возможность развернуть локацию на открытом воздухе не упускать же», — говорит Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем».
Масштаб и высокий доход — это и про аудиторию Бизнес-Пикника, и про наши цели как компании. Сегодня наша задача стать более доступными для предпринимателей, а „Деловой квартал“ — бренд, который их объединяет», — говорит Константин Миронов, соучредитель «Крупных сделок».
Разобраться в высокой моде
Побеждать и наслаждаться
Этот Бизнес-Пикник — наша первая интеграция в таком формате. Мы решили поддержать семейные ценности, и в этом здорово совпали с нашими „соседями“ „Солнечным городом“. Органичное и красивое развитие города выводит людей на улицу, они не сидят на месте, и это важно для общих воспоминаний семьи», — говорит Сергей Матыскин, генеральный директор компании.
Мы провели одновременно самый масштабный и самый душевный Бизнес-Пикник в истории „ДК“. На площадке события побывало более 700 гостей. При этом зонирование локаций, несколько параллельных активностей позволили нашей аудитории встречаться, общаться и даже проводить деловые встречи. Время — самый дефицитный ресурс делового человека, и мы стараемся организовать события так, чтобы отдых, общение, вдохновение, знакомство с новым сочетались в равных пропорциях. Мы собрали все хиты лета-2023. За шесть часов наши гости выполнили и перевыполнили план по летним впечатлениям», — резюмирует Юлия Чанчикова, издатель и главный редактор «Деловой квартал Красноярск».