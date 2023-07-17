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Круиз в лето красноярского бизнеса

Круиз в лето красноярского бизнеса
Иллюстрация: «Деловой квартал»

В этом году команда «Делового квартала» впервые провела Бизнес-Пикник не за пределами города, а в нескольких километрах от центра Красноярска. Рассказываем, каким он получился на этот раз.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
 
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12 июля остров Отдыха стал территорией максимальной концентрации красноярского бизнеса. 700+ представителей делового сообщества присоединились к летнему ивенту «Делового квартала» под открытым небом — Бизнес-Пикнику «Акватория».
 
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В этом году локация снова определила аутентичный подход: гостей пригласили в речной клуб «Остров», который начал работу этим летом и пока остается для большинства местом-загадкой, которую гости разгадывали вместе с «ДК».
 
 
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Информационными партнерами Бизнес-Пикника стали независимая телекомпания ТВК, радиостанция «Серебряный дождь», гид по Красноярску «Город Прима», Telegram-канал «Бал Дебютанток». Они рассказывали о событии в течение месяца его подготовки и сделали по-настоящему ожидаемым.
 
 
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Попробовать отдых на вкус

Атмосферу пикника можно было ощутить уже во время подготовки: в этом году гости заранее получили гид по стилю, благодаря которому каждый мог подобрать соответствующий заданному дресс-коду образ. Подготовить такой гайд команде «ДК» помогли имидж-аналитик Анна Шульмина (Image Buro) и топ-визажист Тамара Кобзева (beauty-пространство Lagom).
 
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Светский шик сразу был на высоте — балконе террасы. Там расположилась центральная локация от генерального партнера «Конструктив девелопмент». Эта группа компаний работает в Красноярске с 2014 и входит в список надежных застройщиков РФ.
 
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«Конструктив девелопмент» украсили Бизнес-Пикник винной дегустацией. Сомелье подобрала особый сорт на каждый час ивента — гости прошли от легких игристых до ароматных тихих вин. Максимально раскрыться напиткам помогали закуски от «Культа Колбас».
 
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Площадка подобрана идеальная: лето, всем хочется гулять, а тут еще и река. Я всей душой люблю „Деловой квартал“, и хотелось людям подарить праздник, поэтому для сопровождения пикника родилась идея такой дегустации. И эта локация точно была на пике», — делится Анна Гордеева, директор по продажам строительной компании «Конструктив девелопмент».
Как и всегда, ивент был закрытым: попасть на мероприятия «ДК» можно только по приглашениям.
 
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Уже на входе гостей встречали узнаваемые ароматы летнего отдыха, которыми площадку наполнили участники Гурман-стрит.
 
Место капитана площадки заняла компания «ПакетМаркет», которая упаковывает красноярскую HoReCa. Ее локация была входной точкой: ярко-оранжевая «рамка» открывала дорогу в большое путешествие.
 
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Я предприниматель, а мы все немного авантюристы — хочется найти что-то новое и неисследованное, выполнить задачу со звездочкой. Удивить, позаботиться, показать свою ценность. Мы хотим, чтобы клиент нас узнавал, поэтому и локацию сделали в фирменном цвете, но без логотипа. Люди заходят, а значит, идея работает», — говорит Ольга Свежинская, создатель «ПакетМаркет».
Гурман-стрит подобралась на любой вкус.
 
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Самый рыбный ресторан Seabass&Sauvignon и морской фаст-фуд DogOsminog специально для гостей «Акватории» сварили оригинальный тайский Том-Ям.
 
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Поп-ап бар Oasis прибыл на Бизнес-Пикник с сезонным гастропроектом: кроме street food гости могли попробовать устриц, крабов и морские гребешки.
 
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Для тех, кто предпочитает более сытную кухню, работала точка «Мястори'а» — гриль-бара, который привез в Красноярск направление Smoke B-B-Q.
 
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Было чем себя порадовать и любителям сладкого: их ждали веган-десерты от бренда «Эндорфины».
 
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О главном атрибуте большинства деловых встреч тоже не забыли: гостей согревал лучший в Красноярске колумбийский кофе от LUNGA GROUP.
 
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В этом году мы как организатор заранее продумали локации, которые позволяют гостям события отдохнуть, наполниться эмоциями и при этом не думать о ряде моментов. Например, на Гурман-стрит собрали разные блюда и разные кухни. Детскую локацию расположили рядом со сосредоточением всех гостей. Можно было доверить своего ребенка заботливому „Солнечному городу“, где он был на 100% вовлечен и при этом в зоне видимости, а родители могли отдыхать. И, конечно, сама локация — наш главный партнер и генеральный партнер с дегустациями позволили создать атмосферу отдыха на берегу, рядом с водой», — объясняет Светлана Ковалева, коммерческий директор «Делового квартала».
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Погрузиться в круизный шик

Со стороны пирса приходила свежесть, которую находишь на берегах удаленной от шума города реки. В легкий шелест воды вплетались мелодии духового оркестра Imperium Brass Band — они сразу задали тот светский тон, который привычен деловым событиям.
 
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Отправной точкой стал пирс «Острова»: ведущие Ольга Дубровская и Константин Алексеев погрузили гостей в программу. Якорями мультиформатного open-ивента летних впечатлений стал целый пул активностей.
 
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Бизнес скучал без таких мероприятий, огромное спасибо за эту возможность. Для нас вообще вся жизнь — возможность: познакомиться, обменяться контактами, заявить о себе. Бизнес-Пикник дает почувствовать бизнес вживую: не просто в кабинете посмотреть, а пообщаться и увидеть, насколько он полон идей и энергии. И главное — здесь бизнес отдыхает семьей, а семья — главный мотиватор для любых начинаний», — делится Ольга Степанова, директор Азиатско-Тихоокеанского банка.
Весь день Красноярск был пасмурным и прохладным, но к началу Бизнес-Пикника распогодилось. Один из первых пунктов программы — мастер-класс по бачате от танцевальной школы Cuba Hall проходил уже под жаркими лучами. Танцевали на том же пирсе, который стал одной из главных точек притяжения.
 
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Говорить о главном

Отдых отдыхом, а Business talk «Идеальный шторм» по расписанию. Формат придумали специально для Бизнес-Пикника: он органично сплел бизнес-сторителлинг и нетворкинг. Партнеры «ДК» поделились, как адаптировали бизнес к новой реальности. Своим примером каждый доказал, что любая буря — возможность не затонуть, а поймать волну.
 
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Капитаном площадки стал Азиатско-Тихоокеанский банк, а эксперт корпоративного бизнеса АТБ Андрей Орлов — одним из ведущих «Идеального шторма».
 
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Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, поделился с гостями собственной формулой бизнеса.
 
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Асиф Алиев, основатель LUNGA GROUP, уверен: бизнес можно создать и сделать успешным собственными силами. Опыт наставника — значительный, но не решающий компонент. Истинный предприниматель способен запустить проект мечты «с чистого листа».
 
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Ольга Степанова, директор территориального управления по Красноярскому краю и Хакасии АТБ, поделилась, с чем нужно разобраться перед запуском собственного бизнеса или открытием нового направления.
 
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Константин Миронов, сооснователь компании «Крупные сделки», рассказал, насколько важна для масштабирования глубинная мотивация.
 
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Анна Гордеева, директор по продажам «Конструктив девелопмент, оценила, решаться ли на перемены, когда самая продуманная и четкая стратегия идет не по плану.
 
 
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Дмитрий Ткачев, основатель юридического агентства «Закон и дело», рассказал о доверительных отношениях — схожи ли такие связи в семье и бизнесе, и как обеспечить уверенность в стабильности еще на старте.
 
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Ольга Свежинская, основатель компании упаковки «ПакетМаркет», детально раскрыла кейс событийного маркетинга. Она уверена: усилить взаимодействие с клиентами и партнерами, одновременно показав «кто в доме хозяин», помогают именно ивенты.
 
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Елена Бердникова, ивент-продюсер, создатель творческого объединения «Ивент- лаборатория» и режиссер Business talk, раскрыла гостям Бизнес-Пикника, какие тренды ловить и внедрять, чтобы выстроить комфортную корпоративную культуру.
 
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Как ивентор я оцениваю любое мероприятие не с позиции «нравится/не нравится», а с точки зрения проработанности концепции, ее смысловой составляющей и реализации. Мультиформатные мероприятия относятся к самым сложным в плане организации, но это того стоит! Каждый блок программы, каждая локация — самостоятельные истории, которые при этом органично вписываются в общую тему и отвечают запросам аудитории. Важно, чтобы на больших мероприятиях у гостей был выбор, куда пойти, для чего и чем заняться. Если опросить всех 700 гостей мероприятия, то у каждого будет своя история. Кто-то продолжал работать, представляя свой бизнес на партнерских и деловых площадках. Кто-то раскрывал себя с творческой стороны, чтобы вдохновиться, а потом взять очередную высоту в своем деле. Кто-то, наконец, качественно провел время с семьей — главным жизненным источником. В этом и есть успех мероприятия», — считает Елена Бердникова, ведущая и режиссер «Идеального шторма».

Найти свое

Уже не первый год Бизнес-Пикник — дело семейное, но подрастающие наследники не скучали: для них создали Берег детства. Капитаном локации стала Школа твоих достижений «Солнечный город».
 
 
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Они запустили образовательную мастерскую, в которой каждый мог исследовать свои метакомпетенции, а потом предположить, какими они будут спустя десятилетие.
Наши клиенты — люди размышляющие и думающие, и нам интересно поработать с ними напрямую. Современные взрослые, которые занимаются большими делами, понимают, как сложно принимать решения, нести за них ответственность, быть самостоятельным, работать в команде и отвечать за нее. Они понимают ценность этих компетенций, и приходят к нам уже с запросом», — рассказывает Инна Шамрай, основатель и руководитель «Солнечного города».
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Без ненавязчивого, но полезного досуга не оставили и взрослых — для них сформировали Берег здоровья и красоты.
 
Здесь роль капитана взяла сеть семейных поликлиник в Красноярске «Сантем». Передвижная поликлиника — уже их традиция, а вот «Чекап делового человека» разработали специально для Бизнес-Пикника.
 
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Гости могли пройти экспресс-диагностику: сделать УЗИ, ЭКГ и анализ крови. Полученные результаты разбирал врач клиники, а выходили гости с пулом профессиональных рекомендаций.
 
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Здесь очень много наших пациентов, друзей, партнеров, и поддержать их для нас очень важно. Да и возможность развернуть локацию на открытом воздухе не упускать же», — говорит Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем».
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За красоту отвечала компания безинъекционной косметологии NANOASIA. Ее сотрудники прямо под открытым небом проводили процедуру безинъекционной биоревитализации. Со всеми аппаратами, средствами и правилами.
 
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Для тех, кто хотел творить, на том же пирсе проходила пленэр-сессия. Участники ловили краски лета, очертания маяка и свои впечатления. Это удалось благодаря нашему постоянному партнеру — новой художественной школе «Поздеевка».
 
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Какой Бизнес-Пикник без атрибутов настоящего достатка. Например, яркого CHERY ARRIZO 8 — бизнес-седана D-класса, который специально для ивента предоставил «Медведь Холдинг». Записаться на тест-драйв можно было, не отходя от премиального автомобиля.
 
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Для тех, кто ощущает состоятельность в движении, компания «Крупные сделки» подготовила бизнес-тир. В воздушных шариках, «стоимость» которых игроки задавали сами, скрывалась «крупная рыба», к которой и стремятся те, кто не боится побеждать.
 
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Там же установили сверкающий черным глянцем Harley — даже фотозона может олицетворять деньги.
 
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Масштаб и высокий доход — это и про аудиторию Бизнес-Пикника, и про наши цели как компании. Сегодня наша задача стать более доступными для предпринимателей, а „Деловой квартал“ — бренд, который их объединяет», — говорит Константин Миронов, соучредитель «Крупных сделок».
В этом году Бизнес-Пикник снова украсила колоритная локация «Юдинской долины» — постоянного партнера ивентов «ДК».
 
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Разобраться в высокой моде

Еще одним из самых долгожданных пунктов стал fashion-показ, который снова сконцентрировал внимание гостей на пирсе. Сочные краски, летящие силуэты, тонкие ткани — сразу несколько брендов показали, каким разным и манящим может быть сибирское лето.
 
Модели представили магазин женской одежды российских брендов SARITA, в которых можно подобрать вещи из EMKA и Very Neat — брендов для тех, кто ставит во главу стиля лаконичность и практичность. Свободные комфортные образы стали еще одним украшением «Акватории».
 
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О моде для подрастающего поколения позаботилась компания GULLIVER: для Бизнес-Пикника подготовили коллекцию школьной одежды на 2023/24. Юные модели показали сразу несколько вариантов: базу, нарядную коллекцию и casual—капсулу «Шотландка.
 
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Модную коллекцию продемонстрировал и ТЦ City Hall. В ней воплотили гид по стилю мегаполиса — гости увидели полноценные образы, на подбор которых не понадобится тратить несколько часов.
 
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Еще одной fashion-вишенкой стал мастер-класс от специалистов сибирского бренда одежды с душой DAISYKNIT. Они рассказали, как создать гардероб-«конструктор», который объединит главные тренды и комфорт.
 
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Побеждать и наслаждаться

Не забыли и о компоненте состязания: для этого прошел поэтический баттл «Островной инстинкт». Раскрыть творческий потенциал могли все гости. Наградой лучшему чтецу стал специальный подарок от партнера локации — компании «Д2 страхование»: сертификат на ужин в Tunguska.
 
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Генеральный партнер события «Конструктив девелопмент» позаботился о главном подарке — ящике отборных вин. Одно из них в фаворитах у президента страны, а теперь и у одного из гостей Бизнес-Пикника.
 
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Когда солнце уступило место сумеркам, внимание гостей сосредоточилось на главной сцене: там зазвучали песни Александра Вертинского в исполнении Георгия Дмитриева, актера Красноярского драматического театра Пушкина. Этот лиричный концерт стал прелюдией к одному из самых красочных событий Бизнес-Пикника.
 
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Мечтательный антураж дополняла и локация компании OVERSUN: в ветви деревьев они вплели фонарики, которые заполнили все вокруг теплым и мягким светом. Обычно компания создает освещение для парков, набережных и других знаковых мест города, а этим летом присоединилась и к Пикнику.
 
Этот Бизнес-Пикник — наша первая интеграция в таком формате. Мы решили поддержать семейные ценности, и в этом здорово совпали с нашими „соседями“ „Солнечным городом“. Органичное и красивое развитие города выводит людей на улицу, они не сидят на месте, и это важно для общих воспоминаний семьи», — говорит Сергей Матыскин, генеральный директор компании.
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Финальная точка Бизнес-пикника`2023 была по-настоящему эффектной: к облакам взлетали искрящиеся огни фейерверка, блестками рассыпающиеся по небу и водной глади.
 
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Мы провели одновременно самый масштабный и самый душевный Бизнес-Пикник в истории „ДК“. На площадке события побывало более 700 гостей. При этом зонирование локаций, несколько параллельных активностей позволили нашей аудитории встречаться, общаться и даже проводить деловые встречи. Время — самый дефицитный ресурс делового человека, и мы стараемся организовать события так, чтобы отдых, общение, вдохновение, знакомство с новым сочетались в равных пропорциях. Мы собрали все хиты лета-2023. За шесть часов наши гости выполнили и перевыполнили план по летним впечатлениям», — резюмирует Юлия Чанчикова, издатель и главный редактор «Деловой квартал Красноярск».
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Автор: Ирина Апуник
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