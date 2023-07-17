Круиз в лето красноярского бизнеса

В этом году команда «Делового квартала» впервые провела Бизнес-Пикник не за пределами города, а в нескольких километрах от центра Красноярска. Рассказываем, каким он получился на этот раз.

12 июля остров Отдыха стал территорией максимальной концентрации красноярского бизнеса. 700+ представителей делового сообщества присоединились к летнему ивенту «Делового квартала» под открытым небом — Бизнес-Пикнику «Акватория».

В этом году локация снова определила аутентичный подход: гостей пригласили в речной клуб «Остров», который начал работу этим летом и пока остается для большинства местом-загадкой, которую гости разгадывали вместе с «ДК».

Информационными партнерами Бизнес-Пикника стали независимая телекомпания ТВК, радиостанция «Серебряный дождь», гид по Красноярску «Город Прима», Telegram-канал «Бал Дебютанток». Они рассказывали о событии в течение месяца его подготовки и сделали по-настоящему ожидаемым.

Попробовать отдых на вкус

Атмосферу пикника можно было ощутить уже во время подготовки: в этом году гости заранее получили гид по стилю, благодаря которому каждый мог подобрать соответствующий заданному дресс-коду образ. Подготовить такой гайд команде «ДК» помогли имидж-аналитик Анна Шульмина (Image Buro) и топ-визажист Тамара Кобзева (beauty-пространство Lagom).

Светский шик сразу был на высоте — балконе террасы. Там расположилась центральная локация от генерального партнера «Конструктив девелопмент». Эта группа компаний работает в Красноярске с 2014 и входит в список надежных застройщиков РФ.

«Конструктив девелопмент» украсили Бизнес-Пикник винной дегустацией. Сомелье подобрала особый сорт на каждый час ивента — гости прошли от легких игристых до ароматных тихих вин. Максимально раскрыться напиткам помогали закуски от «Культа Колбас».

Площадка подобрана идеальная: лето, всем хочется гулять, а тут еще и река. Я всей душой люблю „Деловой квартал“, и хотелось людям подарить праздник, поэтому для сопровождения пикника родилась идея такой дегустации. И эта локация точно была на пике», — делится Анна Гордеева, директор по продажам строительной компании «Конструктив девелопмент».

Как и всегда, ивент был закрытым: попасть на мероприятия «ДК» можно только по приглашениям.

Уже на входе гостей встречали узнаваемые ароматы летнего отдыха, которыми площадку наполнили участники Гурман-стрит.

Место капитана площадки заняла компания «ПакетМаркет», которая упаковывает красноярскую HoReCa. Ее локация была входной точкой: ярко-оранжевая «рамка» открывала дорогу в большое путешествие.

Я предприниматель, а мы все немного авантюристы — хочется найти что-то новое и неисследованное, выполнить задачу со звездочкой. Удивить, позаботиться, показать свою ценность. Мы хотим, чтобы клиент нас узнавал, поэтому и локацию сделали в фирменном цвете, но без логотипа. Люди заходят, а значит, идея работает», — говорит Ольга Свежинская, создатель «ПакетМаркет».

Гурман-стрит подобралась на любой вкус.

Самый рыбный ресторан Seabass&Sauvignon и морской фаст-фуд DogOsminog специально для гостей «Акватории» сварили оригинальный тайский Том-Ям.

Поп-ап бар Oasis прибыл на Бизнес-Пикник с сезонным гастропроектом: кроме street food гости могли попробовать устриц, крабов и морские гребешки.

Для тех, кто предпочитает более сытную кухню, работала точка «Мястори'а» — гриль-бара, который привез в Красноярск направление Smoke B-B-Q.

Было чем себя порадовать и любителям сладкого: их ждали веган-десерты от бренда «Эндорфины».

О главном атрибуте большинства деловых встреч тоже не забыли: гостей согревал лучший в Красноярске колумбийский кофе от LUNGA GROUP.

В этом году мы как организатор заранее продумали локации, которые позволяют гостям события отдохнуть, наполниться эмоциями и при этом не думать о ряде моментов. Например, на Гурман-стрит собрали разные блюда и разные кухни. Детскую локацию расположили рядом со сосредоточением всех гостей. Можно было доверить своего ребенка заботливому „Солнечному городу“, где он был на 100% вовлечен и при этом в зоне видимости, а родители могли отдыхать. И, конечно, сама локация — наш главный партнер и генеральный партнер с дегустациями позволили создать атмосферу отдыха на берегу, рядом с водой», — объясняет Светлана Ковалева, коммерческий директор «Делового квартала».

Погрузиться в круизный шик

Со стороны пирса приходила свежесть, которую находишь на берегах удаленной от шума города реки. В легкий шелест воды вплетались мелодии духового оркестра Imperium Brass Band — они сразу задали тот светский тон, который привычен деловым событиям.

Отправной точкой стал пирс «Острова»: ведущие Ольга Дубровская и Константин Алексеев погрузили гостей в программу. Якорями мультиформатного open-ивента летних впечатлений стал целый пул активностей.

Бизнес скучал без таких мероприятий, огромное спасибо за эту возможность. Для нас вообще вся жизнь — возможность: познакомиться, обменяться контактами, заявить о себе. Бизнес-Пикник дает почувствовать бизнес вживую: не просто в кабинете посмотреть, а пообщаться и увидеть, насколько он полон идей и энергии. И главное — здесь бизнес отдыхает семьей, а семья — главный мотиватор для любых начинаний», — делится Ольга Степанова, директор Азиатско-Тихоокеанского банка.

Весь день Красноярск был пасмурным и прохладным, но к началу Бизнес-Пикника распогодилось. Один из первых пунктов программы — мастер-класс по бачате от танцевальной школы Cuba Hall проходил уже под жаркими лучами. Танцевали на том же пирсе, который стал одной из главных точек притяжения.

Говорить о главном

Отдых отдыхом, а Business talk «Идеальный шторм» по расписанию. Формат придумали специально для Бизнес-Пикника: он органично сплел бизнес-сторителлинг и нетворкинг. Партнеры «ДК» поделились, как адаптировали бизнес к новой реальности. Своим примером каждый доказал, что любая буря — возможность не затонуть, а поймать волну.

Капитаном площадки стал Азиатско-Тихоокеанский банк, а эксперт корпоративного бизнеса АТБ Андрей Орлов — одним из ведущих «Идеального шторма».

Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, поделился с гостями собственной формулой бизнеса.

Асиф Алиев, основатель LUNGA GROUP, уверен: бизнес можно создать и сделать успешным собственными силами. Опыт наставника — значительный, но не решающий компонент. Истинный предприниматель способен запустить проект мечты «с чистого листа».

Ольга Степанова, директор территориального управления по Красноярскому краю и Хакасии АТБ, поделилась, с чем нужно разобраться перед запуском собственного бизнеса или открытием нового направления.

Константин Миронов, сооснователь компании «Крупные сделки», рассказал, насколько важна для масштабирования глубинная мотивация.

Анна Гордеева, директор по продажам «Конструктив девелопмент, оценила, решаться ли на перемены, когда самая продуманная и четкая стратегия идет не по плану.

Дмитрий Ткачев, основатель юридического агентства «Закон и дело», рассказал о доверительных отношениях — схожи ли такие связи в семье и бизнесе, и как обеспечить уверенность в стабильности еще на старте.

Ольга Свежинская, основатель компании упаковки «ПакетМаркет», детально раскрыла кейс событийного маркетинга. Она уверена: усилить взаимодействие с клиентами и партнерами, одновременно показав «кто в доме хозяин», помогают именно ивенты.

Елена Бердникова, ивент-продюсер, создатель творческого объединения «Ивент- лаборатория» и режиссер Business talk, раскрыла гостям Бизнес-Пикника, какие тренды ловить и внедрять, чтобы выстроить комфортную корпоративную культуру.

Как ивентор я оцениваю любое мероприятие не с позиции «нравится/не нравится», а с точки зрения проработанности концепции, ее смысловой составляющей и реализации. Мультиформатные мероприятия относятся к самым сложным в плане организации, но это того стоит! Каждый блок программы, каждая локация — самостоятельные истории, которые при этом органично вписываются в общую тему и отвечают запросам аудитории. Важно, чтобы на больших мероприятиях у гостей был выбор, куда пойти, для чего и чем заняться. Если опросить всех 700 гостей мероприятия, то у каждого будет своя история. Кто-то продолжал работать, представляя свой бизнес на партнерских и деловых площадках. Кто-то раскрывал себя с творческой стороны, чтобы вдохновиться, а потом взять очередную высоту в своем деле. Кто-то, наконец, качественно провел время с семьей — главным жизненным источником. В этом и есть успех мероприятия», — считает Елена Бердникова, ведущая и режиссер «Идеального шторма».

Найти свое

Уже не первый год Бизнес-Пикник — дело семейное, но подрастающие наследники не скучали: для них создали Берег детства. Капитаном локации стала Школа твоих достижений «Солнечный город».

Они запустили образовательную мастерскую, в которой каждый мог исследовать свои метакомпетенции, а потом предположить, какими они будут спустя десятилетие.

Наши клиенты — люди размышляющие и думающие, и нам интересно поработать с ними напрямую. Современные взрослые, которые занимаются большими делами, понимают, как сложно принимать решения, нести за них ответственность, быть самостоятельным, работать в команде и отвечать за нее. Они понимают ценность этих компетенций, и приходят к нам уже с запросом», — рассказывает Инна Шамрай, основатель и руководитель «Солнечного города».

Без ненавязчивого, но полезного досуга не оставили и взрослых — для них сформировали Берег здоровья и красоты.

Здесь роль капитана взяла сеть семейных поликлиник в Красноярске «Сантем». Передвижная поликлиника — уже их традиция, а вот «Чекап делового человека» разработали специально для Бизнес-Пикника.

Гости могли пройти экспресс-диагностику: сделать УЗИ, ЭКГ и анализ крови. Полученные результаты разбирал врач клиники, а выходили гости с пулом профессиональных рекомендаций.

Здесь очень много наших пациентов, друзей, партнеров, и поддержать их для нас очень важно. Да и возможность развернуть локацию на открытом воздухе не упускать же», — говорит Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем».

За красоту отвечала компания безинъекционной косметологии NANOASIA. Ее сотрудники прямо под открытым небом проводили процедуру безинъекционной биоревитализации. Со всеми аппаратами, средствами и правилами.

Для тех, кто хотел творить, на том же пирсе проходила пленэр-сессия. Участники ловили краски лета, очертания маяка и свои впечатления. Это удалось благодаря нашему постоянному партнеру — новой художественной школе «Поздеевка».

Какой Бизнес-Пикник без атрибутов настоящего достатка. Например, яркого CHERY ARRIZO 8 — бизнес-седана D-класса, который специально для ивента предоставил «Медведь Холдинг». Записаться на тест-драйв можно было, не отходя от премиального автомобиля.

Для тех, кто ощущает состоятельность в движении, компания «Крупные сделки» подготовила бизнес-тир. В воздушных шариках, «стоимость» которых игроки задавали сами, скрывалась «крупная рыба», к которой и стремятся те, кто не боится побеждать.

Там же установили сверкающий черным глянцем Harley — даже фотозона может олицетворять деньги.

Масштаб и высокий доход — это и про аудиторию Бизнес-Пикника, и про наши цели как компании. Сегодня наша задача стать более доступными для предпринимателей, а „Деловой квартал“ — бренд, который их объединяет», — говорит Константин Миронов, соучредитель «Крупных сделок».

В этом году Бизнес-Пикник снова украсила колоритная локация «Юдинской долины» — постоянного партнера ивентов «ДК».

Разобраться в высокой моде

Еще одним из самых долгожданных пунктов стал fashion-показ, который снова сконцентрировал внимание гостей на пирсе. Сочные краски, летящие силуэты, тонкие ткани — сразу несколько брендов показали, каким разным и манящим может быть сибирское лето.

Модели представили магазин женской одежды российских брендов SARITA, в которых можно подобрать вещи из EMKA и Very Neat — брендов для тех, кто ставит во главу стиля лаконичность и практичность. Свободные комфортные образы стали еще одним украшением «Акватории».

О моде для подрастающего поколения позаботилась компания GULLIVER: для Бизнес-Пикника подготовили коллекцию школьной одежды на 2023/24. Юные модели показали сразу несколько вариантов: базу, нарядную коллекцию и casual—капсулу «Шотландка.

Модную коллекцию продемонстрировал и ТЦ City Hall. В ней воплотили гид по стилю мегаполиса — гости увидели полноценные образы, на подбор которых не понадобится тратить несколько часов.

Еще одной fashion-вишенкой стал мастер-класс от специалистов сибирского бренда одежды с душой DAISYKNIT. Они рассказали, как создать гардероб-«конструктор», который объединит главные тренды и комфорт.

Побеждать и наслаждаться

Не забыли и о компоненте состязания: для этого прошел поэтический баттл «Островной инстинкт». Раскрыть творческий потенциал могли все гости. Наградой лучшему чтецу стал специальный подарок от партнера локации — компании «Д2 страхование»: сертификат на ужин в Tunguska.

Генеральный партнер события «Конструктив девелопмент» позаботился о главном подарке — ящике отборных вин. Одно из них в фаворитах у президента страны, а теперь и у одного из гостей Бизнес-Пикника.

Когда солнце уступило место сумеркам, внимание гостей сосредоточилось на главной сцене: там зазвучали песни Александра Вертинского в исполнении Георгия Дмитриева, актера Красноярского драматического театра Пушкина. Этот лиричный концерт стал прелюдией к одному из самых красочных событий Бизнес-Пикника.

Мечтательный антураж дополняла и локация компании OVERSUN: в ветви деревьев они вплели фонарики, которые заполнили все вокруг теплым и мягким светом. Обычно компания создает освещение для парков, набережных и других знаковых мест города, а этим летом присоединилась и к Пикнику.

Этот Бизнес-Пикник — наша первая интеграция в таком формате. Мы решили поддержать семейные ценности, и в этом здорово совпали с нашими „соседями“ „Солнечным городом“. Органичное и красивое развитие города выводит людей на улицу, они не сидят на месте, и это важно для общих воспоминаний семьи», — говорит Сергей Матыскин, генеральный директор компании.

Финальная точка Бизнес-пикника`2023 была по-настоящему эффектной: к облакам взлетали искрящиеся огни фейерверка, блестками рассыпающиеся по небу и водной глади.