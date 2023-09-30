В шорт-лист премии WhereToEat попали 15 ресторанов из Красноярска

В Красноярске готовятся вручить награды ресторанной премии WhereToEat Siberia. Мероприятие пройдет 12 октября.

Перед церемонией организаторы составили шорт-лист лучших ресторанов Сибири, а также по специальным номинациям — «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Бар года».

В шорт-листе лучших ресторанов 15 заведений из Красноярска — Истории, 0.75 Please Wine & Kitchen, Bistrot de Luxe Home, Fresco 2.0, Hello Wine, Mazel tov!, N’kei, Trattoria Formaggi, Tunguska, Баран и Бисер, Булгаков, Глас, Дзе, Хозяин Тайги и Чешуя.

В шорт-лист «Выбор СМИ» попали 5 проектов и все из Красноярска: 0,75 Please Wine &Kitchen, Fresco, Tunguska, «Булгаков» и «Чешуя». В шорт-листе номинации Бар года» заявлен только Illegal из Красноярска. Остальные проекты из Новосибирска, Иркутска и Кемерова. За звание «Сомелье года» будут бороться сразу четверо красноярцев: Михаил Кобзарь («Чешуя»), Алексей Лобацкий (Английский Клуб»), Арина Обеднина (Глас/ Glas), Вячеслав Прядко (Fresco), а также и Ян Скопин (SKopin) из Новосибирска.

В шорт-лист номинации «Шеф-повар года» вошли только красноярцы: Хайям Аминов (Fresco), Николай Бобров (Berrywood Family), Александр Кучеров (0,75 Please Wine &Kitchen), Михаил Михайлов («Булгаков», «Дзе»), Роман Чемеренко (Bellini Gastronomic Ecosystem).

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