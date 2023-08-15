15 баров Красноярска вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK 2023
В этом году в лонг-листе WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2023 более 300 барных заведений со всей страны. В шорт-лист пройдут 50 из них.
15 красноярских баров включили в лонг-лист независимой барной премии WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS 2023. Этим летом в списке более 300 заведений со всей страны: победителей и номинантов определяют тайным голосованием. В итоговый шорт-лист премии войдут 50 участников.
Барами Красноярска, которые значатся в лонг-листе WHERE2DRINK 2023, стали:
- Булгаков;
- Второе Дыхание;
- Глас / Glas;
- Дом;
- Залечь на дно в Брюгге;
- Мари Кюри;
- Common place;
- Радость;
- HARATS на Мира;
- Hello wine;
- The Welcome;
- Tommy House;
- Illegal;
- Joe. Пеший бар.
- Soho.
Лучших выбирает коллегия экспертов, в которую включены 100 человек: владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры.
В WHERE2DRINK предусмотрены и специальные номинации, которые разделили на два направления: «Выбор индустрии» и «Выбор общественности».
В «Выборе индустрии» награждаются:
• Бар года (бар, сделавший максимальный вклад в развитие города, района, кластера или сообщества);
• Открытие года;
• Коктейльный бар года;
• Винный бар года;
• Пивной бар года;
• Монопродуктовый бар года (бар, специализирующийся на одном виде крепкого алкоголя);
• Продукт года;
• Бартендер года (бармен, внесший наибольший вклад в развитие индустрии);
• Bar Icon (самая яркая медийная личность, олицетворяемая с конкретным заведением).
В «Выборе общественности» наградят:
• Party Bar (бар с классной музыкой, трендовой атмосферой и новыми знакомствами — в общем, всем, что нужно для драйва);
• Higher Mixology Bar (новый опыт в коктейльном мире, всем эстетствующим посвящается);
• Community Bar (самый friendly бар, где всегда поддержат и, разумеется, нальют);
• Gastronomic Bar (бар с фокусом на кухню);
• Go Out Bar (бар для выхода в свет: лучшие наряды и дорогие украшения).
справка «дк»
Еще по теме:
Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat
Красноярская гастроиндустрия уверенно завоевывает общероссийскую популярность. Возможно, один из ресторанов города признают лучшим в стране.
В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023
С каждым годом количество и разнообразие гастротеррас Красноярска растет. Летние площадки от ключевых игроков гастрономии и новичков — в специальном обзоре «Делового квартала».
Ленина и Мира в Красноярске свяжут «Барным двориком»
Компания «Красредевелопмент» восстанавливает историческое здание в центре города, в котором расположится несколько заведений.
2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска
Их определили на основе оценок, которые жители и гости города ставили ресторанам, барам, кафе, стритфуду, кофейням и кондитерским в 2022.
Искусство вкуса: что происходит в гастрокластере Красноярска
«Деловой квартал» о том, какие события повлияли на гастрономический сектор города и региона в в 2021-22, и что ждет игроков этой индустрии в текущем году.
Рекордные суммы чеков в ресторанах Красноярска с начала 2023 составили почти 2 млн рублей
Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды.
Общепит Красноярского края прибавил 4% к обороту
Показатели выросли как по месяцу, таи по полугодию.
Кафе, магазины и салоны красоты: какой бизнес больше привлекает молодых красноярцев
Общепит, торговля и сфера услуг оказались наиболее востребованными видами бизнесов среди жителей Красноярска. А вот предпринимательство, связанное с технической сферой оказалось мало популярно.