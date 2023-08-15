15 баров Красноярска вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK 2023

В этом году в лонг-листе WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2023 более 300 барных заведений со всей страны. В шорт-лист пройдут 50 из них.

15 красноярских баров включили в лонг-лист независимой барной премии WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS 2023. Этим летом в списке более 300 заведений со всей страны: победителей и номинантов определяют тайным голосованием. В итоговый шорт-лист премии войдут 50 участников.

Барами Красноярска, которые значатся в лонг-листе WHERE2DRINK 2023, стали:

Булгаков;

Второе Дыхание;

Глас / Glas;

Дом;

Залечь на дно в Брюгге;

Мари Кюри;

Common place;

Радость;

HARATS на Мира;

Hello wine;

The Welcome;

Tommy House;

Illegal;

Joe. Пеший бар.

Soho.

Лучших выбирает коллегия экспертов, в которую включены 100 человек: владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры.

В WHERE2DRINK предусмотрены и специальные номинации, которые разделили на два направления: «Выбор индустрии» и «Выбор общественности».

В «Выборе индустрии» награждаются:

• Бар года (бар, сделавший максимальный вклад в развитие города, района, кластера или сообщества);

• Открытие года;

• Коктейльный бар года;

• Винный бар года;

• Пивной бар года;

• Монопродуктовый бар года (бар, специализирующийся на одном виде крепкого алкоголя);

• Продукт года;

• Бартендер года (бармен, внесший наибольший вклад в развитие индустрии);

• Bar Icon (самая яркая медийная личность, олицетворяемая с конкретным заведением).

В «Выборе общественности» наградят:

• Party Bar (бар с классной музыкой, трендовой атмосферой и новыми знакомствами — в общем, всем, что нужно для драйва);

• Higher Mixology Bar (новый опыт в коктейльном мире, всем эстетствующим посвящается);

• Community Bar (самый friendly бар, где всегда поддержат и, разумеется, нальют);

• Gastronomic Bar (бар с фокусом на кухню);

• Go Out Bar (бар для выхода в свет: лучшие наряды и дорогие украшения).

справка «дк» В каждый из рейтингов может быть включен любой действующий бар, открытый не позднее чем за два месяца до старта голосования экспертов. В WHERE2DRINK подчеркивают, что подать заявки в оргкомитет премии нельзя.

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