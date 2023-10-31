«В масштабе жизни»: как устроена норильская Серная программа

Запуск проекта — это лишь первая часть масштабной экомодернизации крупнейших предприятия красноярской Арктики.

В конце прошлой недели на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске запустили первую очередь Серной программы — масштабного экологического проекта, который на своих предприятиях реализует «Норникель». Основная цель: кардинально сократить объем выбросов диоксида серы (SO2), который является главным загрязняющим веществом при производстве никеля и других металлов группы — 1,79 млн тонн годовых выбросов Норильского промрайона 1,76 млн приходится на него. DK.RU изучил, какой путь прошел проект от своего старта до запуска.

От цифр к людям

Серная программа пришла в Норильск в 2020. То, что это будет крайне масштабный проект, стало понятно уже тогда: до красноярской Арктики его опробовали в Кольском дивизионе «Норникеля», где итоговое снижение выбросов составило SO2 составило 90% к уровню 2015, а масштабы производства компании в этих регионах различаются радикально. При этом, если на Кольском полуострове металлурги просто закрыли устаревшие производства, то в Норильском промрайоне без масштабной стройки было не обойтись — по сути, здесь предстояло построить новое предприятие, которое будет улавливать диоксид серы, переводить его в серную кислоту и затем нейтрализовать ее через превращение в абсолютно инертный гипс.

Для понимания масштаба стоит взглянуть лишь на некоторые цифры:

общая протяженность всех трубопроводов — 180 км;

общий объем бетонных работ — 136 тыс. куб м.

общее количество оборудования (не считая вспомогательного) — порядка 900 единиц;

общая площадь нового предприятия — свыше 50 тыс. кв. м.

Все это потребовало от «Норникеля» весьма ощутимых вложений: после полной реализации проекта на НМЗ размер инвестиций составит порядка 180 млрд рублей.

Серная программа — событие масштабное и уникальное как по экологическому эффекту, так и по объему вложенных „Норникелем“ средств. Это серьезный опыт, который может быть примером для реализации подобных инициатив на других производствах в стране. Уверен, что эффект, который даст запуск программы, норильчане оценят уже в ближайшей перспективе», — говорит вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Эффекты, и правда, ожидаются весьма внушительными. Уже в следующем году выбросы SO2 должны снизиться на 20%, а в 2025, когда предприятие выйдет на проектную мощность, на все обещанные 45%.

Диоксид серы может и не самый токсичный из всех возможных газовых выбросов, но, когда его много и приходится долго этим дышать, это, конечно, сильно ухудшает здоровье и сокращает человеческую жизнь. Поэтому, как говорится, своим носом люди, может быть, и не сразу почувствуют улучшение, но то, что им станет легче и комфортнее жить — это однозначно», — отмечает профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета, д.х.н. Алексей Пестряков.

Гипсовая перспектива

Новое предприятие построено впритык к Надеждинскому металлургическому. Главный «вход» в него — это трубопровод, по которому газы от печей, где плавится металл, будут попадать в систему тонкой очистки от примесей с помощью мокрых электрофильтров. Далее: окисление и абсорбция, в результате которых и будет получаться серная кислота.

Серная кислота — очень ценный продукт, который используется во многих процессах, прежде всего, химических. Но вывезти ее из Норильска практически невозможно. Тем более в таких объемах. Поэтому компании пришлось выбрать самое простое — нейтрализацию кислоты в гипс», — поясняет Пестряков.

Делать это будут на следующем участке, где известняк, добываемый неподалеку (на Мокулаевском месторождении), после измельчения до состояния пыли, смешивается с водой и получается так называемое известняковое молоко. С его помощью и происходит нейтрализация серной кислоты, в результате чего получается химически нейтральный гипс, который, сначала будет складироваться в специальном хранилище в 6 км от Надежды, а затем использоваться в производстве стройматериалов для нужд реновации Норильска.

В результате запуска Серной программы большая часть диоксида серы будет улавливаться газоочистным оборудованием и по итогу перерабатываться в фактически готовую продукцию. Однако, чтобы эта продукция стала востребованной на рынке, нужно довести ее качественные показатели до соответствующего уровня, а это новый вызов для науки, органов власти и бизнеса», — отметил председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский.

Вектор на будущее

Историческим событием для Норильска, Красноярского края и России в целом называет запуск Серной программы и академик РАН, научный руководитель СФУ Евгений Ваганов. По его оценке, у этого проекта нет на сегодня аналогов не только в стране, но и мире.

„Норникель“ спроектировал и построил уникальное производство. Для экологии очень важны разработка и внедрение так называемых природоподобных технологий, и Серная программа — один из самых удачных примеров реализации такой технологии», — говорит он.

При этом нужно помнить, что запуск проекта на Надежде — это первый этап. В настоящее время компания работает над технологическими решениями реализации проекта на Медном заводе, который пришлось перепроектировать из за геополитической обстановки и недоступности оборудования.

Все норильчане с нетерпением ждут завершения Серной программы. Этот беспрецедентный по своим масштабам проект изменит ситуацию в экологии города. А с учетом того благоустройства, которое мы проводим в рамках реновации, это будет совершенно иной город, где захочется жить, растить своих детей, развиваться и планировать свое будущее», — уверен мэр Норильска Дмитрий Карасев.

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