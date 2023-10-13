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Разработана новая система контроля выбросов

Разработана новая система контроля выбросов
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Она позволяет не только удаленно отслеживать текущие выбросы, но и прогнозировать их последствия.

#НОВОСТИ

На Российском экологическом форуме презентовали прототип программного комплекса предиктивного мониторинга выбросов Axioma. Разработчиком выступила компания «Норникель».

Эта система позволяет получать данные из автоматизированных систем управления технологическими процессами и не только осуществлять мониторинг, но и прогнозировать количественный и качественный состав выбросов, их распространение с учетом технологического режима производства и локальных метеоусловий», — поясняет начальник управления развития автоматизации энергетики, промышленной безопасности, экологии и транспортной логистики «Норникеля» Алла Малевицкая.

Сейчас комплекс проходит испытания и готовится к сертификации как средство измерения. В перспективе им смогут пользоваться любые промышленные предприятия России. По словам Малевицкой, его применение позволит существенно снизить их влияние на окружающую среду.

Кроме того на РЭФ показали: 

  • комплекс ИТ-решений, обеспечивающий оперативный мониторинг экологической обстановки и определение источников загрязнений от Sitronics Group;
  • программно-аппаратный комплекс мониторинга управления и цифрового контроля систем ЖКХ и объектов строительства, позволяющего сократить выбросы парниковых газов территорией от DemLab;
  • программно-аппаратный комплекс по мониторингу атмосферы и расчету углеродного баланса предприятия, сети филиалов, отдельной природной или техногенной территории, региона от МФТИ АЭРО.

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Автор: Петр Савельев
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