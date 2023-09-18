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Промышленности Таймыра повысят кибербезопасность

Промышленности Таймыра повысят кибербезопасность
Автор фото: rawpixel.com. Иллюстрация: freepik.com

Основная задача — защитить предприятия от новых ИТ-угроз, сложившихся в последнее время.

#НОВОСТИ

«Лаборатория Касперского» и «Норникель» договорились о сотрудничестве в сфере промышленной безопасности и корпоративной инфраструктуры. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2023.

Мы планируем совместно прорабатывать и тестировать решения для обеспечения киберзащиты промышленных предприятий. На подобных объектах киберугрозы могут стать причиной физического ущерба, риски особенно высоки», — рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

По ее словам, опыт «Норникеля» в этих вопросах очень ценен, и его изучение позволит «Лаборатории» сфокусироваться на реальных нуждах отрасли.

Директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев отметил, что его компания давно сотрудничает с «Лабораторией Касперского».

Цель нового соглашения — адаптировать наши направления сотрудничества под изменившиеся условия рынка информационной безопасности в России, под новые вызовы и угрозы, обусловленные внешними факторами. Мы расцениваем это партнерство не только как способ укрепить кибербезопасность „Норникеля“, но и как возможность сделать вклад в развитие информационной безопасности в промышленности в целом», — сказал он.

Напомним, что в июне этого года металлурги подписали похожее соглашение с компанией VK Tech, которая теперь займется разработкой ИТ-решений не только для «Норникеля», но и все отрасли.

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Автор: Петр Савельев
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