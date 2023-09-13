Промышленники России объединятся для поиска решений задач развития

В течение восьми месяцев ведущие компании страны совместно с представителями малого и среднего бизнеса будут разрабатывать идеи трансформации производственного сектора страны.

В октябре 2023 в России стартует программа «Акселератор проектов улучшений и инноваций». Суть ее в том, что промышленные компании страны будут работать в кросс-корпоративном формате над решением актуальных производственных проблем.

Акселератор — это интенсивная менторская и образовательная онлайн-программа для корпоративных команд, которая помогает реализовывать проекты улучшений. Рассчитана она на восемь месяцев. В это время команды будут учиться формулировать проблемы, узнают, какие инструменты, в том числе цифровые, можно применять для их решения, научатся сокращению издержек, работе с заказчиками и получат качественную проектную практику», — рассказывает Владислав Армизонов, начальник управления методологии и инфраструктуры бизнес-системы Заполярного филиала «Норникеля», выступающего инициатором и организатором проекта In’HUB, в рамках которого и запускается акселератор.

Сам IN’HUB — 2023 пройдет в формате Недели инноваций и производительности с 9 по 13 октября в Татарстане, на площадке особой экономической зоны «Иннополис». Участниками мероприятия станут более 40 промышленных компаний России. Они поделятся своим опытом и узнают о решениях в области развития производственных и бизнес-систем, производительности труда, развития человеческого капитала, цифровой трансформации и повышения устойчивости в целом.

Неделя инноваций и производительности IN’HUB включает бенчмарк-конгресс с деловой программой и посещением предприятий Татарстана, а также конкурс корпоративных проектов улучшений «Трансформация» в трех номинациях: операционная эффективность; человеческий капитал; безопасность и эргономика.

В новых экономических и геополитических реалиях для компаний важно создавать островки стабильности в различных аспектах своей деятельности. Чтобы осуществить перемены, необходим запас прочности и ресурсов. Сформировать его можно только на определенном уровне устойчивости. Помочь промышленным предприятиям достичь этого уровня как раз призвана Неделя инноваций и производительности IN’HUB, в рамках которой созданы условия для обмена опытом между участниками, повышения компетенций специалистов и усиления мощности компаний», — говорит директор программного комитета Недели инноваций и производительности IN’HUB Александр Мамонтов.

Из крупного бизнеса свое участие в форуме подтвердили «Норникель», «Автоваз», «Северсталь», «Иркутская нефтяная компания», «Газпром нефть», «ЕВРАЗ», «Уральская горно-металлургическая компания», «ЕвроХим» и др. Малые и средние технологические компании также могут принять участие в IN’HUB (подробнее здесь). Заявиться же на Неделю инноваций и производительности можно на сайте площадки. Кроме того, на мероприятии ждут технологические стартапы, предлагающие разработки в цифровой, металлургической, транспортной и иных отраслях.

IN’HUB сократит дистанцию между стартапами, которые могут потенциально интегрировать свои продукты в проекты улучшений различных компаний, и инвесторами/заказчиками», — говорит Владислав Армизонов.

Напомним, что проект IN’HUB стартовал в 2022 с форума инноваторов, который прошел в Новосибирске и собрал участников более чем из 20 стран. Основная задача площадки: сократить дистанцию между инноваторами и потенциальными заказчиками их технологий, ускорив тем самым внедрение отечественных разработок в промышленность.

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