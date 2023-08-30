В Красноярске прошел молодежный форум по финансовой грамотности

Школьникам и студентам рассказали об основных принципах работы фондового рынка и других инструментах преумножения капитала.

Первый молодежный форум по финансовой грамотности «ФинЗОЖ в Бобровом логе: Инвестируй с умом!» прошел в Красноярске. На мероприятия собралось около 150 школьников и абитуриентов города, а также маститые эксперты со всей страны.

Учиться финансовой грамотности нужно и полезно в любом возрасте. Но лучше начинать в молодом. Особенно сейчас, когда эта часть нашей жизни играет все большую роль. Молодежь сейчас очень активна финансово, и крайне важно дать ей знания и инструменты, необходимые для работы в этом направлении», — считает один из приглашенных гостей — директор красноярского отделения «Росбанка» Артемий Любушкин.

Помимо него молодым людям о мире финансов рассказывали:

Ирина Ахмадуллина, инвестор, блогер и ведущая шоу об инвестициях и экономике «Деньги не спят»;

Михаил Боровиков, директор департамента по работе с инвесторами «Норникеля»;

Дмитрий Букреев, представитель «Енисейского объединенного банка»;

Александр Гусев, руководитель отдела развития брокерских продуктов «Тинькофф Инвестиций»;

Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-Банка»;

Элвис Марламов, глава компании Alenka Capital;

Ольга Стерина, старший аналитик SberCIB.

Работа форума была разбита на три блока. Во время первого из них Ирина Ахмадуллина и Александр Гусев рассказали ребятам о том, что нужно знать начинающим инвесторам, чтобы вход в рынок прошел мягко и безболезненно. Финалила этот блок сессия вопросов и ответов, которая, неожиданно для спикеров, продолжалась больше часа.

Мы переживали, что вопросов вообще не будет, но их оказалось так много, что переживать пришлось уже за тайминг. К тому же вопросы были отнюдь не праздные, что говорит о высокой заинтересованности этих ребят в вопросе. И думаю у них получится стать квалифицированными инвесторами — и в бытовом, и в профессиональном смысле», — отметил по итогу выступления Гусев.

Второй блок касался различных инструментов для инвестиций, стратегий поведения инвестора, активного трейдинга и прочего. И опять же, это оказалось крайне интересно аудитории, которая засыпала экспертов вопросами. То же произошло и с третьим блоком выступлений приглашенных специалистов, где речь шла о том, как «упаковать» инвестиционный проект для получения финансирования, а также реальных кейсах различных компаний.

Очень здорово, что спикеры говорят понятным языком и позволяют задавать вопросы, пусть порой и не самые умные. Вообще тема инвестиций для меня и многих моих знакомых крайне важна сейчас. Поэтому нам было очень интересно», — поделилась впечатлениями ученица 10 класса Елизавета Зуенко, участвовавшая в форуме.

Организатором форума «ФинЗОЖ в Бобровом логе: Инвестируй с умом!» выступили «Норникель» и «Тинькофф Инвестиции». По словам представителя металлургов Михаила Боровикова, для их компании это своего рода инвестиции в будущее.

Мы четко видим, что количество частных инвесторов сегодня стремительно растет. Но зачастую количество не переходит в качество — людям не хватает базовых знаний. И мы считаем, что заполнять эти пробелы должны как раз компании-эмитенты, чтобы люди не воспринимали фондовый рынок и инвестиции как казино, а делали осознанный выбор, трезво оценивая, как доход, который они могут получить, так и риски», — сказал он.

Борис Красноженов из «Альфа-Банка» также обратил внимание на то, что это, по сути, первый форум по финансовой грамотности, который организован компанией из разряда «голубых фишек».

Финансовой грамотности надо начинать учить достаточно рано. Без этих знаний человек вряд ли сможет заработать на финансовом рынке, особенно таком волатильном как сейчас. Этим и должны заниматься компании, которые являются основными финансовыми активами на рынке», — подчеркнул он.

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Стоимость этих ЦФА приравнена к цене акций компании. Приобрести их может любой сотрудник, работающий в компании не менее года.

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