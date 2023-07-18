Красноярский палладий научат обеззараживать воду

Специальные катализаторы на основе этого металла умеют чистить воду без добавления хлорки.

«Норникель» совместно с партнерами начала разработку новых катализаторов для очистки воды на основе палладия.

Суть идеи в том, чтобы обеззараживать воду путем хлорирования, но без добавления гипохлорита натрия (хлорки). Этого можно добиться, добавив в воду поваренную соль, и пропустив ее (воду) через процесс электролиза, электроды для которого будут покрыты специальным составом на основе означенного металла.

Дело в том, что палладий обладает уникальным набором свойств, в частности каталитической активностью для ускорения целевой электрохимической реакции. Преимущества такого подхода в том, что он не требует поставок большого количества гипохлорита натрия — он образуется непосредственно в воде при реакции поваренной соли и покрытия электродов.

Разработку новых катализаторов планируется завершить к концу 2023. После этого начнутся их полевые испытания.

Технология электролиза для обеззараживания воды только набирает обороты, но в будущем может стать базовой, а в дальнейшем может быть использована также для подготовки питьевой воды», — рассказал вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

По предварительным оценкам, в масштабах России для производства палладиевых катализаторов металла потребуется относительно немного. Соответственно действующих мощностей «Норникеля» вполне хватит. При этом, очистка воды с их применением идет быстрее, нежели при использовании других катализаторов, и, соответственно, является более экономически выгодной. А также открывает возможности более глубокой обработки воды.

Помимо задач очистки воды, палладий «Норникеля» может использоваться для нужд водородной энергетики. Весной этого года компания презентовала прототип катализатора для систем генерации электролизного водорода для двигателей, работающих на этом топливе.

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