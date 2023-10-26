На Надеждинском металлургическом в Норильске запустили «Серную программу»

Полностью на проектную мощность она выйдет в 2025, что приведет к сокращению выбросов почти вдвое.

На Надеждинском металлургическом заводе (входит в группу «Норникель») в Норильске запустили первую очередь «Серной программы» — крупнейшего экологического проекта в российской промышленности.

Основная задача этой программы — сократить выбросы диоксида серы, который является основным загрязнителем при производстве никеля и других металлов, выплавляемых здесь (из суммарных 1,79 млн тонн выбросов Норильского промрайона 1,76 млн пришлось на SO2). Для этого будет использована технология конверсии диоксида серы в серную кислоту и ее нейтрализации известняком, с получением инертного гипса, который впоследствии планируется использовать для нужд реновации Норильска.

По сути, «Серная программа» на Надежде — это еще одно предприятие, площадь которого равна семи футбольным полям. На его строительство ушло более трех лет. При этом «Норникелю» пришлось столкнуться с ограничениями в связи с отказом отдельных зарубежных контрагентов поставлять критически важное для проекта оборудование.

Над этой программой работали очень долго. Были разные решения, в том числе — с иностранными лицензиарами. Нам пришлось несколько раз перепроектировать программу, в конечном счете сделать ее на базе отечественных технологий. Нам удалось все перестроить, дойти до финишной черты при сильном встречном ветре», — рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов, многие участники федерального проекта «Чистый воздух», в который входит и «Серная программа», столкнулись с санкционными ограничениями, но для «Норникеля» это не стало поводом отложить запуск.

Компания показала очень хороший пример, и сейчас я вижу задачу властей всех уровней в том, чтобы способствовать дальнейшей реализации таких проектов. „Серная программа“ уникальна, но она не должна остаться единственным примером. Те технологические решения, которые были применены, должны использоваться и тиражироваться», — сказал Дроздов.

Нынешний старт «Серной программы» — это лишь первая очередь проекта на НМЗ. Но уже она сократит объем выбросов на 20% в 2024. Запуск же остальных его частей приведет к снижению на 45% в горизонте 2025. При этом одним Надеждинским металлургическим она не ограничиться — в планах экомодернизация и Медного завода, также расположенного в Норильском промрайоне. Ее сроки сейчас несколько сдвинулись из-за необходимости перепроектирования с учетом санкционных реалий, но решения обещают найти до конца этого года. Прогнозируется, что полномасштабный запуск программы на обоих предприятиях приведет к сокращению выбросов SO2 на 95% по отношению к тому, что было в 2015.

Мы показали, что можем справляться с устаревшими производствами и возникающими социальными вопросами, умеем делать большие программы по модернизации и решению экологических проблем. Оба этих рычага у нас есть в распоряжении, и, используя их, мы решим проблему чистого воздуха в Норильске», — резюмировал Владимир Потанин.

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