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РАН: природа Таймыра самоочистилась после разлива ГСМ в 2020

РАН: природа Таймыра самоочистилась после разлива ГСМ в 2020
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Участники Большой норильской экспедиции не обнаружили негативного влияния той аварии на экосистему полуострова.

#НОВОСТИ

Экосистема озера Пясино и реки Пясино не подвержена негативному влиянию разлива нефтепродуктов в 2020, пишет ТАСС, со ссылкой на ученых Российской академии наук, принимавших участие в очередном этапе Большой норильской экспедиции.

Результаты экспедиции [полученные в 2023] свидетельствуют об общем улучшении экологической ситуации в бассейне, что, вероятно, связано с процессами биологического самоочищения», — уточняется в сообщении РАН.

Также ученые сравнили планктон и зообентос озер Лама, Мелкое и Пясино. Выяснилось, что разницы между живыми организмами из этих водоемов нет. Свое же промысловое значение Пясино утратило еще в середине прошлого века, уточнили в РАН.

Напомним, что Большая норильская экспедиция стартовала в 2020. В ее состав, по приглашению инициатора исследования — компании «Норникель» — вошли ученые 14 институтов Российской академии наук, в задачу которых входило не только изучить последствия аварии на норильской ТЭЦ-3, которая произошла весной того года, но и оценить масштаб накопленного за многие годы антропогенного ущерба. Исследования длились три года. В 2023 их сводят воедино и систематизируют.

Также в 2022 практика БНЭ была расширена на три региона, в которых работает «Норникель». Это положило начало так называемому Базовому исследованию биоразнообразия, задача которого — определение зон воздействия компании и оценка состояния экосистем в означенных территориях.

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Начало реализации Серной программы на этом предприятии было отложено из-за санкций, которые привели к необходимости перепроектирования.

Норильскую систему мониторинга вечной мерзлоты распространят на другие участки Таймыра

Сейчас ученые из ЗГУ и МГУ изучают состояние грунтов в территориях, которые будут включены в систему.

Автор: Петр Савельев
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