Реновацию Норильска завели в цифру

В Красноярском крае запустили иммерсивную платформу, рассказывающую о трансформации северного города.

В Красноярском крае разработали и запустили цифровую платформу «Норильск 2035», которая знакомит посетителей с реновацией северного города. Об этом сообщили в Агентстве развития Норильска, которое является основным заказчиком проекта.

На специально созданной для этого проекта иммерсивной карте можно рассмотреть каждый объект трансформации в режиме 360 градусов, узнать этапы и сроки их реконструкции», — рассказали в АРН.

Сейчас «Норильск 2035» запущен в тестовом режиме. Пока здесь доступны только данные о реновации Центрального района. Информация об остальных территориях будет загружена до конца этого года.

«Норильск 2035» был презентован на XI межрегиональном форуме «Енисей.РФ», который на днях прошел в Красноярске. Также АРН показала здесь платформу Discover Taimyr, на которой собрана информация обо всех туристических возможностях Таймыра. Также в ее рамках работает так называемый конструктор путешествий, который позволяет туристу выбрать интересующие его активности, а искусственный интеллект сформирует из них тур, ориентируясь на заданные пользователем параметры.

Презентации обоих проектов прошли на площадке медиа-гостиной генерального партнера медиафорума — компании «Норникель», которая является непосредственным участником как программы реновации Норильска, так и развития туристического потенциала Таймыра. В ряду прочего в гостиной прошла серия паблик-токов с участием приглашенных спикеров, среди которых путешественник, ведущий шоу «Покажи мне Север» Антон Зайцев, фотографы Иван Смелов и Слава Степанов, комьюнити-менеджер креативного пространства АРН Мария Никитич и другие.

Читайте также:

Красноярский край остается местом реализации ключевых ESG-проектов крупных компаний

Парадигма устойчивого развития перестала быть экзотикой для промышленных предприятий, став стандартом работы.

Гипс норильской «Серной программы» могут использовать в строительстве

«Норникель» и «Волма» провели испытания материала на пригодность в производстве строительных смесей для нужд реновации Норильска.

Решения для экомодернизации Медного завода в Норильске найдут до конца года

Начало реализации Серной программы на этом предприятии было отложено из-за санкций, которые привели к необходимости перепроектирования.