Красноярский край остается местом реализации ключевых ESG-проектов крупных компаний

Парадигма устойчивого развития перестала быть экзотикой для промышленных предприятий, став стандартом работы.

В Москве состоялся третий конгресс ответственного бизнеса ESG — (Р)эволюция, где обсудили, как российский бизнес реализует проекты устойчивого развития в новых реалиях. Главным лейтмотивом мероприятия стала ESG-повестка, которая не утрачивает своей актуальности и в 2023. Как отмечали многие спикеры, ее принципы все больше проникают в жизнь российских компаний, становясь для них стандартом ведения бизнеса.

Еще несколько лет назад государство и организации мотивировало заниматься этой тематикой внешнее экономическое давление. Сегодня же позиционирование компании важно не только для внешних покупателей, но и, например, для будущих сотрудников, которые интересуются социальными программами и задаются вопросом, как компания заботится об окружающей среде», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, принявший участие в конгрессе.

Также он обратил внимание собравшихся на то, что некоторое время назад сберегающие технологии стоили дорого, их было мало. Однако они все более доступны, и их применение становится для компаний уже не компромиссом, а возможностью.

Многие „зеленые“ технологии эффективнее и экономичнее. Они позволяют тратить мало, делать много, быстро, качественно и надежно», — подчеркнул Мирошниченко.

Важной темой конгресса стала переориентация российского бизнеса на Азию, которая, в отличие от Европы, выдвигает не столь жесткие ESG-требования к поставщикам. Однако это не влияет на приоритеты отечественных экспортеров в сфере устойчивого развития. Представители бизнеса, присутствующие на сессии, сошлись на том, что уже в ближайшем будущем Китай может ужесточить требования к цепочкам поставок и всего за несколько лет прийти к тем стандартам выбросов, к которым Европа шла десятилетиями.

При этом традиционные рынки остаются по-прежнему важны для ряда российских компаний. К примеру, доля продаж «Норникеля», приходящаяся на Европу и Америку, составляет 40%. Об этом во время конгресса сообщил вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию ГМК Владимир Жуков. Он также рассказал об основных проектах в области устойчивого развития, которые компания продолжает развивать. Причем большая их часть реализуется в Красноярском крае.

Первое направление — это экология. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы на „Серном проекте“ в Норильске. Запуск его на Надеждинском металлургическом заводе позволит сократить выбросы диоксида серы на 40-45%. Как компания, мы потратили на него порядка 120 млрд рублей», — сообщил Жуков.

Также среди ключевых проектов компании: очистка территорий от накопленного промышленного загрязнения, реновация Норильска, повышение безопасности труда на предприятиях и взаимодействие с коренными малочисленными народами.

Добавим, что в конце сентября этого годам обсуждение ESG-тенденций переместится в Красноярск — в городе в третий раз пройдет саммит устойчивого развития «Сибирская перспектива».

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Поставщиков «Норникеля» заведут под ESG-повестку

До сих пор компания проверяла на соответствие принципам ESG только поставщиков минерального сырья. Теперь же этот подход распространят на все категории закупок.