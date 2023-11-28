Цифровой аудиогид МТС поможет «увидеть» древний вулкан в экопарке «Гремячая грива»

Путеводитель расскажет местным жителям и гостям краевой столицы об уникальной истории и флоре этого места — о вулкане, который был на месте Николаевской сопки, об обитателях древнего моря.

Цифровая экосистема, объявляет о запуске первого путеводителя с элементами дополненной реальности по экопарку «Гремячая грива». Аудиогид, созданный при поддержке ТИЦ Красноярского края, расскажет о древнейшей истории экопарка и позволит виртуально познакомиться с доисторическими животных и редкими растениями Сибири. Цифровой путеводитель от МТС доступен абонентам всех операторов в приложении МТС Live.

Экопарк «Гремячая грива» находится на окраине Красноярска, транспортная доступность, красивые виды и разнообразие маршрутов делают его одним из любимых мест отдыха горожан. История этого места насчитывает миллионы лет, а флора экопарка включает реликтовые и краснокнижные растения. Маршрут аудиогида МТС начинается от визит-центра № 1 и проходит по самой популярной части экопарка, включая природные тропы и смотровые площадки.

Путеводитель расскажет местным жителям и гостям краевой столицы об уникальной истории и флоре этого места — о вулкане, который был на месте Николаевской сопки миллионы лет назад, об обитателях древнего моря, которое простиралось когда-то на месте Торгашинского хребта, и о жизни доисторических племен. Элементы дополненной реальности помогут представить, как выглядел древний вулкан и мамонты, а также полюбоваться цветами и папоротниками, которые украшают сибирские леса.

За последние несколько лет МТС в Красноярском крае запустила несколько проектов, направленных на поддержку местного туризма. В Красноярске и Дивногорске действуют бесплатные цифровые экскурсии „Городские легенды“, виртуальный тур по национальному парку „Красноярские столбы“ расскажет о настоящем „месте силы“, а цифровой путеводитель по экопарку „Гремячая грива“ познакомит с богатой флорой и фауной Сибири. Наш гид по экопарку получился „народным“ — в его создании приняли участие и известные красноярские ученые, и юные художники, которые специально для нашего проекта нарисовали лесные растения. С цифровым путеводителем по „Гремячей гриве“ можно узнать еще больше интересных фактов о Красноярском крае, его природе и истории», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В создании аудиогида приняли участие ученые и эксперты Красноярска: доктор биологических наук, профессор кафедры водных и наземных экосистем института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Николай Степанов, заведующий отделом археологии и этнографии Красноярского краевого краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент СФУ Николай Макаров, геолог-палеонтолог, заведующая отделом музея геологии Центральной Сибири, старший преподаватель СФУ института нефти и газа, кафедра «Геология нефти и газа» Ольга Якунина, преподаватель биологии и географии Школы Дистанционного образования Красноярского края Наталья Горошкевич. Фотографии для визуализации маршрута подготовила фотограф Мария Ленц. Озвучила экскурсию актриса Красноярского драматического театра им. Пушкина Анастасия Медведева.

Аудиогидом МТС бесплатно могут воспользоваться абоненты всех операторов сотовой связи. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение МТС Live на свой смартфон и найти аудиогид «Гремячая грива» в разделе «онлайн». Для удобства экскурсию можно заранее полностью загрузить на смартфон.

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