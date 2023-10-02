Компания МТС установила кассы самообслуживания в крупнейших торговых сетях Таймыра
МТС установила кассы самообслуживания в крупной торговой сети «Океан» и сети супермаркетов «Зеленая линия» на территории Норильского промышленного района.
Партия касс была доставлена на Таймыр, проделав путь из Москвы в Мурманск автомобильным транспортом, а дальше по Северному морскому пути до Дудинки. Несмотря на такую сложную логистику, оборудование успешно прошло тестирование, подключено к сети МТС и готово к работе. Наша сеть фиксированного интернета покрывает более 90 процентов жилого фонда Норильска и это дает большие возможности для применения цифровых решений во многих сферах, от ритейла до ЖКХ. А скорость мобильного интернета и постоянная модернизация сети достаточны для реализации комплексных цифровых проектов для бизнеса», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Помощью платформ на МСП.РФ, разработанных для начинающих собственное дело, воспользовались более 500 раз. Больше половины запросов связаны с выбором налогового режима.
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