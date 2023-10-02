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Компания МТС установила кассы самообслуживания в крупнейших торговых сетях Таймыра

Компания МТС установила кассы самообслуживания в крупнейших торговых сетях Таймыра
Иллюстрация: МТС

МТС установила кассы самообслуживания в крупной торговой сети «Океан» и сети супермаркетов «Зеленая линия» на территории Норильского промышленного района.

#НОВОСТИ
Там появились 60 касс самообслуживания. Покупатели теперь смогут расплачиваться за покупки не только у кассира, но и самостоятельно, а также пользоваться картами лояльности сети. Это ускорит процесс покупок, поможет решению проблемы очередей в «часы пик», а также снимет нагрузку с сотрудников супермаркетов: обслуживание нескольких касс самообслуживания требует присутствия одного консультанта, в отличие от обычной кассы.
 
Все кассы самообслуживания в сетях магазинов «Океан» и «Зеленая линия» подключены к сети фиксированного интернета МТС. Компания также обеспечила передачу данных для торговой сети с помощью защищенного VPN-канала.
Партия касс была доставлена на Таймыр, проделав путь из Москвы в Мурманск автомобильным транспортом, а дальше по Северному морскому пути до Дудинки. Несмотря на такую сложную логистику, оборудование успешно прошло тестирование, подключено к сети МТС и готово к работе. Наша сеть фиксированного интернета покрывает более 90 процентов жилого фонда Норильска и это дает большие возможности для применения цифровых решений во многих сферах, от ритейла до ЖКХ. А скорость мобильного интернета и постоянная модернизация сети достаточны для реализации комплексных цифровых проектов для бизнеса», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. 
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Автор: Петр Савельев
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