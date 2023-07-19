MTS AI запустит акселератор для разработчиков генеративного искусственного интеллекта

Компания MTS AI проводит отбор стартапов, создающих проекты на основе технологии генеративного искусственного интеллекта, для участия в акселерационной программе.

Задача программы — найти перспективные и коммерчески применимые решения в сфере генеративного ИИ. Стартапы, прошедшие отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. По итогам акселерации, стартапы могут получить предложение о запуске пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

MTS AI предоставит разработчикам вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать менторы по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI, а также эксперты по продуктам и бизнес-стратегии.

Генеративный ИИ нередко сравнивают с изобретением интернета или мобильной связи: настолько сильно он меняет способ взаимодействия людей с технологиями и друг с другом. Наш проект с MTS AI призван оценить влияние генеративного ИИ на работу корпораций в целом и найти лучшие возможности для применения этой технологии в контуре экосистемы», — сказал Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям.

В акселерационную программу MTS AI могут попасть компании, которые создают технологии для выполнения следующих задач:

подготовка текстов для соцсетей, сайтов и СМИ;

генерация видео и изображений по текстовому описанию для создания афиш, трейлеров и иллюстраций к художественным произведениям;

создание макетов рекламы с символикой компаний в 2D, 3D и видеоформате;

технологии парного программирования, поиска багов и улучшения качества кода;

автоматическая разметка данных и генерация датасетов;

поиск ответов на вопросы пользователей;

автоматизация подготовки и проверки юридических договоров и документов для комплаенс;

поддержка топ-менеджмента в принятии решений.

Акселерационная программа будет проходить онлайн, организаторы гарантируют бесплатное участие. В отличие от других программ стартапам не нужно будет отдавать долю в своем бизнесе в обмен на акселерацию.

Отбор участников будет проходить в несколько этапов: сбор заявок, собеседование с экспертами, презентация проектов для потенциальных клиентов. Еще в процессе отбора стартапы смогут познакомиться с менторами и представителями корпораций, получить обратную связь потенциальных клиентов о своем продукте или технологии.

По итогам собеседований и питчинг-сессии эксперты MTS AI определят 10 команд, которые пройдут 12-ти недельную акселерацию. Итоги программы подведут на Демодне в ноябре.