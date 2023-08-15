Красноярский край вошел в топ-10 по использованию цифровых сервисов предпринимателями

Помощью платформ на МСП.РФ, разработанных для начинающих собственное дело, воспользовались более 500 раз. Больше половины запросов связаны с выбором налогового режима.

Красноярский край стал одним из топ-10 регионов, где активнее всего используют сервисы, созданные на Цифровой платформе МСП.РФ для начинающих предпринимателей.

В краевом агентстве развития малого и среднего предпринимательства уточнили: на текущий момент востребованнее остальных сервисы, которые позволяют самостоятельно разобраться в нюансах выбора режима налогообложения. Таких запросов от красноярских представителей МСП было более 300. Общее количество обращений оценивают больше чем в 500.

Начинающие предприниматели используют сервисы, чтобы зарегистрировать бизнес в онлайн-формате, разобраться с организационно-правовой формой, получить электронную подпись.

Среди лидирующих регионов и городов — Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Челябинская области. На лето 2023 протестировать сервисы смогли более 15 тыс. тех, кто запускает свое дело.

справка «дк» Цифровая платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сейчас на платформе доступно более 22 сервисов и свыше 4 500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса.

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