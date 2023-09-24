Все о корпоративном спорте: Бизнес-сессия на гольф-поле

7 красноярских компаний поделились кейсами внедрения, развития и даже возрождения корпоративного спорта.

Возможность рассказать об этом «Деловой квартал» предоставил на открытии гольф-поля в ландшафтном парке «Юдинская долина».

Стоит ли тратить ресурсы компании на корпоративный спорт — деятельность, потребность в которой есть не у каждого сотрудника? Красноярские бизнесмены, руководители и топ-менеджеры уверенно говорят да. Свою позицию они объяснили на одном из главных событий лета — открытии инновационного гольф-поля на территории ландшафтного парка «Юдинская долина». Что на самом деле способен дать организации корпоративный спорт, а какие надежды на него лучше не возлагать, спикеры рассказали на бизнес-сессии «Активный бизнес: тренды и кейсы корпоративного спорта».

Мероприятие открыл Денис Петровский, и. о. министра спорта Красноярского края. Он уверен, что корпоративный спорт не только повышает лояльность сотрудников к компаниям, но и увеличивает спортивную и туристическую привлекательность региона.

Корпоративный спорт позволяет продемонстрировать привлекательность нашего региона для крупных компаний с точки зрения проведения здесь своих спортивных мероприятий. В Красноярске не первый год проходит Кубок РЖД по хоккею, «Роснефть» в этом году провела соревнования своей зимней спартакиады. Мы позиционируем край через крупные события, чтобы показать: наследие Универсиады живет и развивается не только через зимние виды спорта, но и через другие большие мероприятия.

Корпоративный и вообще любительский спорт — это еще и опосредованный приток финансов в сферы, связанные с развитием туризма и внешнего позиционирования края как точки притяжения. Участники и гости останавливаются в наших отелях, приходят в кафе и рестораны, фотографируются на фоне фантастически красивых мест и делятся впечатлениями в соцсетях, — подчеркнул Денис Петровский.

С приветственным словом к участникам обратилась Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина».

То, что мы видим здесь, в «Юдинской долине», едва ли могли передать рендеры, которые мы показывали на протяжении двух лет. Подчеркну, что здесь огромное количество возможностей, в том числе для бизнеса: от спортивных мероприятий до масштабных ивентов, — отметила Алёна Дёмкина.

Виктория Вшивкова

руководитель коммуникационных и социальных проектов Красноярской ГЭС, компания Эн+

ВОЗРОЖДАТЬ ЧЕМПИОНСКИЕ ТРАДИЦИИ СИБИРИ

Уже без малого четверть века Эн+ занимается развитием регионов Сибири. Холдинг на протяжении многих лет поддерживает спортивные инициативы: развитие спорта высших достижений, массовых видов спорта, а также популяризация здорового образа жизни всегда были одним из основных направлений и приоритетов социальной политики компании.

В 2016 Эн+ и РУСАЛ совместно с Федерацией лыжных гонок России запустили благотворительный проект «На лыжи!», который ежегодно проводится в нескольких регионах России. Его задачи — развитие лыжной инфраструктуры, модернизация баз и поддержка вида спорта, который стал неотъемлемой частью досуга сибиряков. Целью проекта мы видим возрождение чемпионских традиций Сибири и подготовку новых олимпийских чемпионов.

В рамках проекта «На лыжи!» была построена лыжная база в Дивногорске, модернизирован лыжный полигон и закуплен спортинвентарь для занятия беговыми лыжами. Также лыжные инфраструктурные проекты были реализованы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, Тулуне и Нижнеудинске.

Одна из ценностей энергохолдинга Эн+ — развитие массового и корпоративного спорта. Например, на Красноярской ГЭС сотрудники могут посещать бассейн, футбольный, волейбольный и тренажерный залы, играть в большой теннис и пинг-понг. Кроме того, в Дивногорске при участии Эн+ строится зал спортивных единоборств, планируется открытие спортивного клуба, и эти объекты будут доступны всем жителям города.

Благодаря усилиям компании Эн+, направленным на поддержку и популяризацию здорового образа жизни, создание комфортных условий для занятий спортом, мы видим рост его популярности среди наших коллег по всей России. Сегодня физической культурой и спортом занимаются более 50% от числа сотрудников КГЭС. Существуют организованные команды более чем по 20 видам спорта, которые участвуют в десятках спортивных мероприятий. А самое главное, что более опытные сотрудники активно привлекают в спортивные команды молодежь, создавая спортивные традиции и чемпионскую преемственность на предприятиях.

Дмитрий Тронин

начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск

СПРАВЛЯТЬСЯ С ВНЕШНИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

Мы сейчас, можно сказать, на низком старте в организации системы корпоративного спорта. Есть сразу несколько фактов, затрудняющих формирование постоянных команд. В аэропорту работают примерно 1600 человек, из которых 60% — жители поселков Емельяновского района. Коллектив работает как многослойная структура: четыре смены либо пятидневный график, различные подразделения и службы, повышенная производственная нагрузка на коллектив в летний период традиционно не удобны для уличных соревнований. Да и зимой тоже сложно освобождать спортсменов в смены.

Сейчас основное направление нашей корпоративной культуры — создание благополучных условий для сотрудников и их адаптации в коллективе: мы стремимся, чтобы сотрудники чувствовали привязанность к компании, ощущали, что они здесь нужны, что им уделяется внимание. Даже элементарно знакомились друг с другом на спортивных мероприятиях. Мы арендуем спортивный зал в поселке Емельяново и бассейн в Красноярске, а также проводим разовые мероприятия: например, велоквест по острову Татышев и ежегодный Кубок аэропорта по мини-футболу, который сейчас планируем превратить в спортивный фестиваль, в том числе с участием семей сотрудников. Одно время мы пытались организовать спартакиаду, состоящую из нескольких этапов, но решили остановиться на одном-двух больших мероприятиях. А в целом выбрали базовые физические (но не обязательно соревновательные) активности: футбол, волейбол, велосипед, бег, лыжи. Скоро попробуем поиграть в стритбол и решили, что пора присоединяться к массовому спорту — например, поучаствовать в забеге «Жара» и в проекте «На лыжи!».

На нашем примере можно изучать, как мы справляемся с внешними обстоятельствами, формализуем и упаковываем корпоративный спорт в поисках идеальной модели.

Александр Жемлиханов

руководитель направления внутренних коммуникаций Красцветмета

СДЕЛАТЬ СПОРТ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ

За 80 лет существования Красцветмета корпоративный спорт у нас был в самых разных проявлениях, формах, подходах. Команды были разными, их было много, но нередко они превращались в некий элитный клуб — вступить туда так просто было нельзя. Например, развивались большой теннис, яхтинг. В компании давно возник вопрос: зачем нам такой спорт Зачем Красцветмету все это разнообразие команд, а главное, зачем элитные клубы внутри? Поддерживать такой спорт было бессмысленно. Пандемия почти прикончила остатки того корпспорта, но дала возможность пересмотреть подходы и найти ответы на вопросы. Это дало возможность для возрождения корпоративного спорта в компании. Сегодня в Красцветмете он существует в трех форматах.

Первый: каждый сотрудник может компенсировать занятия спортом в любой секции или клубе за счет бонусной системы. Бонусы начисляют ежемесячно, и сотрудник может распределить сам, куда их направить. Сейчас спорт на третьем месте после питания и здоровья.

Второй: внутренняя спартакиада — активные массовые мероприятия, где мы соблюдаем принцип равнодоступности. Мы выбираем виды спорта, доступные всем — боулинг, забеги, лыжи, а в этом году хотим впервые провести внутренние соревнования по керлингу. Записаться и сформировать команду может любой желающий, на многие соревнования можно приходить семьями.

Третья форма: спорт корпоративных достижений — это команды, выступающие на внешних соревнованиях: городской и краевой спартакиадах, мероприятиях «Трудовых резервов». Мы возродили команду по мини-футболу, формируем команды по волейболу, нашлись даже те, кто создает с нуля команды по настольному теннису, шахматным и беговым дисциплинам.

И главный ответ на вопрос, зачем компании корпоративный спорт, нашелся: это пиар. Безусловно, внутренние соревнования работают на укрепление HR-бренда. Но в конечном итоге и это тоже пиар.

Сергей Баженов

председатель физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» в Красноярске

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Мы общество, которое является флагманом развития корпоративного спорта в стране через спортивно-массовые мероприятия регионального и всероссийского уровня. Например, во Всероссийском зимнем фестивале — 2023 участвовали более 1500 человек, и это только одно из мероприятий в большом всероссийском календаре. В Красноярске находится одно из 55 региональных отделений «Трудовых резервов», и мы остаемся лидерами по созданию и проведению мероприятий во внутреннем рейтинге.

Каждый месяц, кроме летнего периода, мы проводим состязание по какой-либо дисциплине и уже задействовали порядка восьми арен на территории города. Есть у нас и свое приложение «Трудовая гимнастика», где работники почти всех отраслей смогут подобрать занятия «под себя». Спустя первую пятилетку существования мы создали более 75 физкультурно-спортивных клубов — это небольшие ячейки, которые участвуют в соревнованиях, и мы принимаем их в собственное спортивное общество, даже собственную форму для этого разработали. Каждый год мы проводим и краевую корпоративную спартакиаду трудящихся, участие в которой бесплатно для всех: мы не собираем взносы, так как главная задача «Трудовых резервов» как таковых — именно оздоровление трудового населения страны. Для участия в ней не нужно отображать штат компании либо еще какие-то критерии, главное — участие в мероприятиях календаря. По итогам года мы подводим собственный рейтинг, и у нас есть поощрения от партнеров. Кстати, именно на летних играх количество заявок от компаний всегда превышает наши ожидания, так что в этот сезон точно нужно успевать. Приглашаем все желающие организации и предприятия присоединиться к корпоративному спорту!

Ольга Абрамян

руководитель отдела продаж

фитнес-центра Pool&Gym

ОБЪЕДИНЯТЬ ЕЩЕ КРЕПЧЕ

Часто работодатели скептично относятся к корпоративному фитнесу и упускают основную задачу, которую он решает, — устранение текучки кадров. Если сотруднику дают возможность посещать фитнес-клуб, это повышает мотивацию и лояльность к компании. Например, с 2017 мы работаем с РЖД, и на протяжении семи лет сотрудников, которые занимаются фитнесом, становится только больше.

Наверняка у каждого руководителя есть мечта — здоровые, сильные, мотивированные сотрудники, которые не ходят на больничный. А мы можем предложить рабочий инструмент, который поможет этого достичь. Корпоративные направления снижают уровень стресса и тревожности, повышают работоспособность: после тяжелого рабочего дня можно поплавать в бассейне, погреться в сауне, а регулярные занятия снижают уровень накала в коллективе. И, конечно, появляется любовь к работодателю, который дает возможность получить все это. Вообще, постоянное посещение таких занятий — более командообразующая деятельность, чем периодические тимбилдинги. Сейчас с нами больше 20 крупных и средних компаний, с которыми мы плотно работаем: у них востребованы soft-направления, которые помогают восстановиться и набраться сил — классические йога и пилатес, йога в гамаках и пилатес на реформере. ЗОЖ активно набирает обороты, и мы хотим, чтобы предприниматели не только придерживались тенденций, но и создавали тренды в своих компаниях.

Валерий Чебин

президент Национальной студенческой спортивной Лиги гольфа

ФОРМИРОВАТЬ ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В 2023 развитие гольфа в Красноярском крае пересекает 17-летний рубеж. Региональную Федерацию гольфа мы основали еще в 2006, но не выходили на огромную аудиторию, а набирались компетенций, мастерства, знаний. Два аспекта российского гольфа зародились именно в Красноярске — всесезонность и его городской формат.

С конца апреля до середины октября мы играем на гольф-полях, а зимой переходим в специальные центры гольфа, и Красноярскому краю повезло с объектами этой инфраструктуры. Сейчас тройка лидирующих в гольфе городов РФ — Москва, Красноярск и Санкт-Петербург, и мы уже наметили проведение у нас турнира «Кубок трех столиц». В настоящее время гольф входит в топ самых востребованных видов спорта в мире и является универсальным способом общения, в том числе и для крупных бизнесменов. Если человек, мягко говоря, нечистоплотен, в гольфе это моментально выходит наружу. А те, кто друг друга знает, выходят в поля и там ведут деловые переговоры один на один. И, конечно, гольф — самый семейный вид спорта, поэтому приходите в гольф-клубы несколькими поколениями вашей семьи, и у вас точно будет очень крепкая связь. Этот спорт — про семейные ценности, которые он воспитывает в подрастающем поколении через принципы игры, именно в ней формируется система ценностных нравственных координат. Гольф — это культура, это несколько веков человеческих отношений, которые спрессованы в «пять часов» жизни — красивой, одухотворенной этически и эстетически!

Никита Бледнов

руководитель Бизнес-академии TIKSAN GROUP

ВОСПИТЫВАТЬ

ДУХ ЧЕМПИОНА

Рассказать, почему стоит создавать корпоративный спорт и пользоваться им, я могу даже на собственном примере: именно благодаря корпспорту я смог влиться в новый коллектив после двух лет работы на удаленке.

Легкая адаптация и есть первая причина для занятий корпоративным спортом. Для меня было стрессом прийти в офис, где 100+ человек, а проект TIKSAN SPORT послужил ощутимым бустом в привыкании к команде. И общие темы для разговоров с коллегами сразу нашлись!

Вторая причина — сама команда. Когда мы готовимся к каким-либо соревнованиям или стартам, то становимся буквально единым целым.

Третьей причиной я бы назвал целеполагание. Часто оно бывает очень размытым, в спорте же с этим строго: тебе нужно к конкретной дате подготовиться к конкретным результатам за конкретное время, и когда ты проживаешь это в спорте, то начинаешь оцифровывать и «жизненные» цели.

Еще одна причина — энергия. На удаленке рабочий день «размазывался» — можно лишний раз поесть или даже поспать, когда хочется, и когда я пришел в офис, то не понимал, где взять силы, чтобы постоянно работать. А системный спорт заряжает, и со временем это дает все больше сил.

И главное — воспитание духа чемпиона. Например, моя точка А выглядела так: я пробежал четыре километра за 25 минут, и мне два дня было так плохо, что я даже встать не мог. Теперь же для меня 4км — это не дистанция, а разминка, и такие перемены сильно расширяют сознание и рабочие горизонты. Наш руководитель часто говорит: «Чтобы достигать больших целей, надо быть как Джон Уик», — и корпоративный спорт — тот способ, который поможет вам и сотрудникам стать как Джон Уик.

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