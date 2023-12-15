«Норникель» потратил на климатическую повестку 9 млрд рублей

Компания выпустила первый отчет о своей деятельности в области изменения климата.

Общие расходы «Норникеля» на реализацию мероприятий, направленных на противодействие климатическим изменениям и адаптацию к ним, в 2022 составили 8,9 млрд рублей. Такие данные приведены в отчете компании о деятельности в этом направлении, который она выпустила впервые в своей истории.

В означенную сумму в ряду прочего включены вложения в повышение энергоэффективности предприятий компании. В частности, увеличение до 51% доли электричества, получаемого из возобновляемых источников энергии (в основном это природный газ). Вместе с другими мероприятиями это позволило добиться того, что выбросы парниковых газов предприятиями «Норникеля» на сегодня являются одними из самых низких в мировой горнодобывающей отрасли и составляют 9,9 млн тонн в СО2-эквиваленте. А углеродный след металлического никеля, производимого компанией, составляет 8,3 кг СО2 на килограмм металла, что также является одним из самых низких показателей в мировой никелевой отрасли.

Климатическая повестка остается одним из приоритетов нашей деятельности в области устойчивого развития. С публикацией отдельного тематического отчета об изменении климата „Норникель“ выходит на качественно новый уровень раскрытия климатической информации, что соответствует лучшей международной практике. Также в нем раскрыто, как изменения в мировой экономике в трех климатических сценариях отразятся на спросе на продукцию компании и на наших финансовых показателях до 2050», — рассказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

В отчете отражена информация об инициативах по борьбе с изменением климата и адаптации к климатическим изменениям с 2021, о выстраивании системы управления рисками, а также об устойчивости стратегии «Норникеля» к трем климатическим сценариям. Отчет подготовлен в соответствии с рекомендациями TCFD и прошел проверку профессиональной аудиторской организации КЭПТ.

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