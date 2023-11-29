Проблема выбросов ушла из актуальной повестки Норильского промрайона

Компания «Норникель» опросила общественность на предмет наиболее важных для нее тем, которые должны быть отражены в отчете об устойчивом развитии. Выбросы больше не в тройке лидеров.

Фокус интереса жителей Норильского промышленного района сместился с вопросов загрязнения атмосферы на развитие в целом. Такие результаты получила компания «Норникель» по результатам опроса на предмет тем отчета об устойчивом развитии за 2023, которые необходимо раскрыть более подробно.

Ранее проблема выбросов в ответах респондентов стояла на втором месте. Сейчас же она переместилась на седьмое. По мнению экспертов, в ряду прочего, это стало следствием комплекса мероприятий, реализованных компанией за несколько последних лет. В частности, запуск «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе, что уже в следующем году позволит сократить выбросы диоксида серы (основного загрязнителя при производстве никеля) на 20%, а в 2025, когда предприятие выйдет на проектную мощность, на все 45%.

Компания ищет и находит решения, которые ведут к сокращению выбросов углекислого газа и минимизируют воздействие на окружающую среду. Мы видим большой потенциал в использовании искусственного интеллекта и аналитики в области промышленной безопасности и охраны труда. Большое внимание уделяется новым металлам и продуктам, которые будут способствовать устойчивому развитию не только в масштабах компании, но и по всему миру», — отметил вице-президента «Норникеля» по инновациям Виталия Бусько.

Самыми же актуальными темами для опрошенных стали (по степени важности):

Обучение и развитие сотрудников; Обеспечение занятости и достойных условий труда; Вклад в развитие регионов присутствия.

Также среди важнейших тем респонденты отмечали реализацию инновационных проектов в области устойчивого развития и импортозамещение.

Наша компания 20 лет советуется с заинтересованными сторонами о том, какие стороны деятельности компании нужно раскрывать более детально. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить устойчивое будущее. Это для нас значит — беречь, защищать, поддерживать, улучшать качество жизни. Оставаться открытыми и слышать запросы всех заинтересованных», — подчеркнул вице-президент по работе с инвестиционным сообществом и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

Также он отметил, что в прошлом году металлурги направили на цели устойчивого развития более 300 млрд рублей — а это почти 30% выручки компании.

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