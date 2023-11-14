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В Норильске могут построить атомную электростанцию

В Норильске могут построить атомную электростанцию
Иллюстрация: arktika.sakha.gov.ru

Развитие города может привести к необходимости строительства новых генерирующих мощностей. Одним из вариантов могут стать АЭС малой мощности.

#НОВОСТИ

«Росатом» изучит возможность строительства в Норильске атомной электростанции малой мощности. Соответствующие соглашение было подписано госкорпорацией и «Норникелем».

В Норильске могут построить атомную электростанцию 1

Основная цель этого проекта, закрыть дефицит генерирующих мощностей в Норильском промышленном районе, который может возникнуть в связи с тем, что его энергосистема изолирована от Единой энергосистемы России.

„Норникель“ и НПР развиваются, в связи с чем за горизонтом 2030 нам понадобится больше электроэнергии. Решением может стать атомная электростанция — безопасный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду», — сказал президент металлургического концерна Владимир Потанин.

На этом этапе компании планируют совместно изучить возможные варианты строительства малой АЭС в Норильском промрайоне. Они определят приоритетную площадку размещения станции, ее конфигурацию и необходимую для ее сооружения и эксплуатации инфраструктуру, а также выработают оптимальную модель реализации проекта.

Наши проекты в сфере малой мощности предлагают надежный источник электроэнергии с долгосрочным прогнозируемым тарифом для потребителей. Кроме того, атомная энергетика способна внести значительный вклад в борьбу с изменением климата ввиду отсутствия выбросов СО2 в процессе генерации энергии, что крайне важно для северных территорий нашей страны», — говорит генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Также он отметил, что в основу проекта малой АЭС в Норильске может лечь реакторная установка РИТМ-400. Это новейшая разработка «Росатома», представляющая собой водо-водяной ядерный реактор с планируемой мощностью от 80 до 90 мегаватт.

Как отметил Потанин, сотрудничество с «Росатомом» позволит «Норникелю» получить доступ к передовым энергетическим технологиям, а госкорпорации — развивать применение атомных станций малой мощности в удаленных регионах России.

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Автор: Петр Савельев
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