«Да будет газ»: на Таймыре открыли первую метановую заправку для машин

Пока она будет работать в тестовом режиме, а затем перейдет на заправку грузовиков и городского транспорта.

В Норильске (Красноярский край) начала работу первая автомобильная газозаправочная станция. Ее проектная мощность составляет 17,8 млн куб. м. в год. За сутки здесь смогут заправляться до 300 машин.

Построила АГЗС компания «Норильсктрансгаз» (входит в группу «Норникель»), которая снабжает газом промышленные предприятия Норильского промрайона. Этот проект является частью программы перевода на газомоторное топливо части производственной техники металлургов.

Производство и реализация компримированного (сжатого) природного газа в качестве моторного топлива — это новое направление деятельности „Норникеля“. Потенциал роста потребления газомоторного топлива в регионе огромный. На нашей территории существенные запасы природного газа, это более доступное топливо для нашего региона, чем нефтепродукты», — отметил руководитель энергетического дивизиона группы Евгений Федоров.

В течение первого года станция будет работать в тестовом режиме. Для этого закуплены 22 грузовика, переоборудованные под газомоторное топливо. После завершения испытаний метаном планируют заправлять не только промышленную технику, но и городской транспорт. Плюс к этому, на АГЗС установлено специальное оборудование, позволяющее загружать газ в передвижные заправщики для доставки в отдаленные районы.

Строительство газовых заправок — это часть федерального проекта «Чистый воздух» — правительственной программы, направленной на кардинальное улучшение воздуха в промышленных городах. Норильская АГЗС является первой подобной станцией, появившейся на севере Красноярского края. Всего же в регионе их чуть больше десятка. И все (кроме норильской) — в черте Красноярска.

Помимо этого «Норникель» реализует массу других экологических проектов. Крупнейшие из них — «Серная программа» и «Чистый Норильск». Только в 2022 компания вложила в охрану окружающей среды 84 млрд рублей, из которых 46,4 млрд — природоохранные инвестиции в основной капитал.

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