Сибирские ученые напишут Арктическую библию для российской промышленности

В ее основу лягут материалы Большой научной экспедиции, которые были обнародованы на днях.

В России может появиться свод правил ведения деятельности хозяйствующими субъектами в Арктической зоне страны. Об этом стало известно во время круглого стола, прошедшего в Красноярском научном центре СО РАН, на котором подводились итоги Большой научной экспедиции (БНЭ).

Создание такого документа было одной из трех целей БНЭ. Первые две уже достигнуты, отметил присутствовавший на встрече Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», по заказу которого и проводилось исследование.

Первой целью было определение статуса природного баланса на территории деятельности компании. Второй: выработать наиболее оптимальные методы зачистки территории — почвы, водных ресурсов и воздуха. Они уже выполнены. Третья же — составление Арктической библии — сейчас в работе», — сказал он.

Большая научная экспедиция стартовала в 2022. В ее задачу входило изучение биоразнообразия в Норильском промышленном районе и степени воздействия на него (биоразнообразия) антропогенных факторов. Исследования проводились на территории площадью более 73 000 кв. км. Только за 2023 в них приняло участие более 100 ученых из семи исследовательских организаций Российской академии наук, а также специалисты других институтов.

За 40 лет моего пребывания в Сибирском отделении РАН это первая экспедиция такого масштаба, ориентированная на исследования биоразнообразия арктического побережья и мерзлотных территорий, где есть большое влияние промышленности», — сказал во вступительном слове председатель СО РАН Валентин Пармон.

На исследованных территориях ученые обнаружили довольно большое разнообразие видов. Только в Норильском промрайоне было зафиксировано существование 1 524 видов ключевых групп организмов, среди которых преобладают сосудистые растения, а также наземные и водные беспозвоночные. Был даже найден новый вид жука-долгоносика, до этого не известный науке. В ближайшее время его опишут и представят научному сообществу.

В результате двухгодичных исследований были получены уникальные данные по состоянию биоценозов в зонах воздействия объектов компании. Установлено, что наибольшее воздействие проявляется в пределах санитарно-защитных зон», — рассказал Виктор Глупов, член-корреспондент РАН и руководитель экспедиции.

Помимо этого в обследованном районе был выявлен ряд природных аномалий. Правда, они имеют природное происхождение и связаны с особенностями неглубокого залегания руд, богатых металлами. В целом же, многие территории НПР были признаны соответствующими землям с накопленным техногенным воздействием, которые нуждаются в реабилитации. Однако эксперты обращают внимание, что возлагать вину за это только на сегодняшний менеджмент «Норникеля», было бы несправедливо, поскольку такая ситуация формировалась за много лет до нынешнего периода.

Большая научная экспедиция проводилась для того, чтобы и компания, и жители, и ученые понимали, что происходит с природой на тех территориях, где расположены предприятия „Норникеля“. Благополучие человека как биологического вида зависит от состояния окружающей среды, а его экономическое благополучие зависит от состояния природных ресурсов. И наша задача не просто оценить насколько негативно мы влияем на природу, но и сделать это воздействие приемлемым», — отметил вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.

По его словам, полученные в ходе экспедиции данные уже используются «Норникелем». Причем, и в повседневной работе компании, и при долгосрочном планировании. В будущем же на их основе планируется создать корпоративную систему управления воздействием предприятий на биоразнообразие, а также они будут учтены при разработке программ мониторинга его состояния и мероприятий по сохранению окружающей среды.

Проведенная комплексная научная работа — это новая веха не только в изучении Таймыра, но и в вопросах научно-технологического развития всей страны. Это уникальный пример сотрудничества фундаментальной науки с промышленным предприятием. Уверен, что полученные результаты позволят совершенствовать технологии работы в Арктике, не просто приведя их в соответствие современным стандартам, но и задав новый уровень организации деятельности за Полярным кругом в масштабах всего мира», — заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, также присутствовавший на круглом столе.

Большая научная экспедиция — далеко не единственный пример сотрудничества «Норникеля» и российской наукой. Только за последние четыре года при поддержке компании было проведено шесть подобных исследований, которые охватили не только Красноярский край, но и Мурманскую область с Забайкальем, где также работают предприятия группы. И подобная практика, по словам представителей металлургов, будет продолжена.

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