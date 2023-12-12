Владимир Путин оценил экологические усилия норильских промышленников

Президент отметил увеличение объемов вложений в чистоту воздуха.

Экологическая обстановка в Норильске улучшилась и движется в правильном направлении. Об этом на встрече с получателями арктической ипотеки, которая прошла в режиме видеосвязи, сказал президент РФ Владимир Путин.

Предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха и действительно общие показатели получше стали», — отметил глава государства.

Напомним, в этом году в Норильске запустили первую очередь «Серной программы», которая (очередь) реализована на Надеждинском металлургическом заводе. Уже в следующем году это приведет к снижению выбросов диоксида серы (основного загрязнителя при производстве никеля) на 20%, а в 2025 — на 45%. Стоимость реализации проекта на НМЗ оценивается в 180 млрд рублей.

Да, многое еще нужно сделать, но в целом все там [в Норильске] все двигаются в правильном направлении», — подытожил Путин.

Добавим, что помимо «Серной программы» в Норильском промрайоне реализуется программа «Чистый Норильск». Основная задача: очистить НПР от накопленных последствий антропоморфных и производственных воздействий. Планируется убрать 600 стихийных свалок, демонтировать 500 заброшенных зданий, вывезти 2 млн тонн различных отходов. Срок: 2031. Объем вложений на момент старта программы оценивался в 40 млрд рублей.

Читайте также: