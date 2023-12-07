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Норильские металлурги получили премию «Компания будущего»

Норильские металлурги получили премию «Компания будущего»
Иллюстрация: пресс-служба "Норникеля"

Их признали лучшими в номинации устойчивое развитие.

#НОВОСТИ

Группа «Норникель» стала обладателем премии «Компания будущего» в номинации «Устойчивое развитие», сообщил журнал «Компания», который и проводит конкурс.

В этой номинации оцениваются компании, которые в 2023 продолжили развивать проекты по защите окружающей среды и снижению углеродного следа или запустили производство, уменьшающее вредное воздействие на окружающую среду», — рассказали организаторы.

Поводом для высокой оценки «Норникеля» стал запуск «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске.

Цель проекта: свести к минимуму выбросы диоксида серы, который является главным загрязнителем при переработке сульфидных руд, являющихся основным сырьем для норильской металлургии — из 1,79 млн тонн годовых выбросов в этом промрайоне 1,76 млн приходится на него. Для этого близ НМЗ было построено новое производство площадью свыше 50 тыс. кв. м., на котором SO2 будет улавливаться, превращаться в серную кислоту с последующей ее нейтрализацией. Общий объем инвестиций в этот проект составил порядка 180 млрд рублей.

Серная программа — событие масштабное и уникальное как по экологическому эффекту, так и по объему вложенных „Норникелем“ средств. Это серьезный опыт, который может быть примером для реализации подобных инициатив на других производствах в стране. Уверен, что эффект, который даст запуск программы, норильчане оценят уже в ближайшей перспективе», — сказал после запуска проекта вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Старт «Серной программы» на Надежде уже в 2024 приведет к сокращению выбросов диоксида серы на 20%, а в 2025 — когда программа выйдет на проектную мощность — на все 45%.

На втором этапе планируется экомодернизация еще одного предприятия «Норнкеля», расположенного на Таймыре — Медного завода. Сейчас эту часть «Серной программы» пересчитывают, с учетом задач импортозамещения оборудования, попавшего под санкционные ограничения.

Мы показали, что можем справляться с устаревшими производствами и возникающими социальными вопросами, умеем делать большие программы по модернизации и решению экологических проблем. Оба этих рычага у нас есть в распоряжении, и, используя их, мы решим проблему чистого воздуха в Норильске», — сказал, запуская программу, президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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Автор: Петр Савельев
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