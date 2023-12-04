Красноярские металлурги поборются за премию «Лидеры ответственного бизнеса»

Эта премия вручается впервые. Из компаний, работающих в регионе, претендовать на нее могут лишь немногие.

Горнометаллургические компании Красноярского края вошли в число предприятий региона, которые смогут претендовать на национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса».

Эта премия была учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей, по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее главная цель: способствовать развитию в бизнес-среде практики вложений в формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, а также укрепление страны.

Премия вручается только крупным компаниям, регулярно публикующим нефинансовую отчетность. В Красноярском крае это в основном горняки и металлурги. Так, из этого сектора подобные отчеты за 2022 опубликовали «Красцветмет», «Норникель», «Полюс» и «Русал».

Премия «Лидеры ответственного бизнеса» в 2023 учреждена впервые. Вручается она в шести номинациях:

за вклад в решение стратегических задач социальной направленности;

за вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности;

за вклад в развитие ответственного инвестирования и финансирование устойчивого развития;

за вклад в обеспечение технологического суверенитета;

за вклад в устойчивое развитие территорий;

за вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала.

Заявку на участие можно дать до 8 декабря 2023. Более подробная информация — на странице премии сайта РСПП.

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