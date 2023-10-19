Проект реконструкции Красноярского алюминиевого прошел Главгосэкспертизу
Предполагается, что, после завершения всех работ, выбросы предприятия сократятся минимум на две трети.
Красноярский алюминиевый завод (входит в группу «РУСАЛ») получил положительное заключение Главгосэкспертизы на проект реконструкции предприятия, сообщили в ведомстве.
Проект предполагает замену технологии производства алюминия «ЭкоСодерберг» на электролиз с применением обожженного анода. Сама реконструкция будет идти в восемь этапов.
В объем работ включены строительство и реконструкция почти 120 объектов основного и вспомогательного производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры предприятия. Общая площадь проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений составит более 239 тыс. кв. м.», — рассказала главный эксперт проекта Елена Киселева.
Также в ведомстве пояснили, что, после завершения выбросы предприятием фтористого водорода сократятся на 2/3 ,а смолистых веществ и бензапирена — будут и вовсе сведены к нулю.
Как сообщалось ранее, первую очередь реконструкции планируется завершить к 2028.
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