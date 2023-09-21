Среди предприятий Красноярского края стало больше эковредителей

Регион является абсолютным лидером по загрязнению атмосферы, а за прошлый год объемы выбросов увеличились на 15%.

По итогу 2022 количество предприятий, загрязняющих атмосферу, в Красноярском крае увеличилось на 10,8% и составило 3 517. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, на основе статистики Росприроднадзора.

По ее данным, суммарно за прошлый год они выбросили в атмосферу более 2,6 млн тонн загрязняющих веществ — это самый большой показатель по стране. Второй идет Кемеровская область (почти 1,6 млн тонн), а третьим — Ханты-Мансийский автономный округ (1,14 млн тонн).

При этом за год объем выбросов в крае увеличился на 15,3% к уровню 2021. Это больше, чем во многих других регионах страны, но далеко не рекорд. Наибольший прирост 121,2% показала Адыгея, где количество предприятий-загрязнителей выросло на 28,7% — до 430.

В целом же по РФ, число организаций, загрязняющих воздух, увеличилось на 19,2%, но сами выбросы сократились на 0,2%. Президент FinExpertiza Елена Трубникова считает, что подобная ситуация сложилась из-за того, что промышленники стали внедрять у себя более современные технологии очистки.

На экологизацию производства компании в 2022 направили около 680 млрд рублей, что позволило сократить генерацию вредных выбросов в атомосферу почти на один миллион тонн. Для сравнения, в 2021 на эти цели было потрачено в 3,7 раза меньше — всего 183 млрд рублей», — отметила она.

Читайте также: