Больше 20 тыс. красноярцев подписали петицию против «черного неба» к Путину
Жители Красноярска обратились к президенту РФ с требованием решить проблему «черного неба»: с начала февраля под петицией оставили больше 20 тыс. подписей.
Одной из самых серьезных проблемой является тот факт, что на сегодняшний день ни на одном крупном предприятии, подлежащем федеральному экологическому надзору (КрАЗ, ТЭЦ 1,2,3, „Красноярский цемент“ и др.) не установлены современные высокоэффективные системы фильтрации, не ведется оперативный мониторинг снижения выбросов во время действия режима Неблагоприятных метеоусловий (НМУ), того самого печально знаменитого „Черного неба“», — говорится в документе.
Эксперты подсчитали количество вредных веществ в атмосфере, которое приходилось на каждого жителя в 2020 году, — сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Красноярским предприятиям станут по-новому считать штрафы за загрязнение воздуха
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ разработали и утвердили новую методику оценки вреда от выбросов. Действовать она начнет с завтрашнего дня.
Краевой министр экологии пойдет на митинг «За чистое небо»
Павел Корчашкин, глава министерства экологии Красноярского края заявил, что «обязательно пойдет на экологический митинг, который состоится в Красноярске в марте», — сообщает «7 канал».
Организаторы митинга «За чистое небо» в Красноярске пригласили на митинг Шнурова
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отметился серией стихов в Инстаграме, посвященных режиму «Черного неба» в Красноярске. Чего хотят экологи от музыканта?
Почти 1000 населенных пунктов Красноярского края - в дыму из-за пожаров
Более 900 населённых пунктов в регионе оказались задымленными. Всему виной - лесные пожары, которые бушуют в Якутии. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.