Больше 20 тыс. красноярцев подписали петицию против «черного неба» к Путину

Жители Красноярска обратились к президенту РФ с требованием решить проблему «черного неба»: с начала февраля под петицией оставили больше 20 тыс. подписей.

Жители Красноярска призвали президента РФ Владимира Путина разобраться с «очень тяжелой экологической ситуацией» в городе — соответствующую петицию с обращением опубликовали на общественной платформе change.org.

Одной из самых серьезных проблемой является тот факт, что на сегодняшний день ни на одном крупном предприятии, подлежащем федеральному экологическому надзору (КрАЗ, ТЭЦ 1,2,3, „Красноярский цемент“ и др.) не установлены современные высокоэффективные системы фильтрации, не ведется оперативный мониторинг снижения выбросов во время действия режима Неблагоприятных метеоусловий (НМУ), того самого печально знаменитого „Черного неба“», — говорится в документе.

В нем перечислены меры, осуществления которых требуют жители. Среди них: личный контроль главы РФ над ответственными за экологическую политику ведомствами Красноярска и края, перевод ТЭЦ на природный газ, установка современного очистного

оборудования на всех предприятиях города, повышение штрафов за превышение нормативов загрязнения, а также обеспечение снижение городскими властями выбросов от автотранспорта и прекращение вырубки лесов и городских насаждений. Кроме того, красноярцы подписываются под требованием независимого исследования, результаты которого будут находиться в открытом доступе.

К 9 февраля созданная четыре дня назад петиция собрала 20 тыс. подписей, на момент публикации новости это количество увеличилось до 25 тыс.

Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Красноярском крае 1 февраля, причем на некоторых территориях продлился вплоть до 8 числа . 5 февраля индекс качества воздуха превысил 200 единиц: после этого порога оно оценивается как «очень вредное».

Обратить внимание на состояние красноярской экологии жители пытаются не первый раз: митинги против «черного неба» проходят с 2017. Их организацией занимаются активисты движения «За чистое небо».

Воздух Красноярска привлек внимание и федеральных журналистов: в 2020 создатель Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров выпустил фильм «Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?».

В 2021 Красноярский край стал первым по абсолютным показателям загрязняющих атмосферу выбросов. Тогда же президент Владимир Путин подчеркнул , что проблему загрязнения воздуха в Красноярске и еще 11 городах России необходимо решить «во что бы то ни стало».

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