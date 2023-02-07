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«Черное небо» задержится над Красноярском еще на пару дней

«Черное небо» задержится над Красноярском еще на пару дней
Иллюстрация: pixabay.com

Помимо этого режим НМУ продлен еще в трех городах Красноярского края.

#НОВОСТИ

В Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 8 февраля 2023. Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Инспекторы экологического надзора Минэкологии края продолжают работать в усиленном режиме. Специалисты патрулируют улицы населенных пунктов на предмет выявления источников загрязнения атмосферного воздуха и совместно с прокуратурой проверяют предприятия», — говорят в ведомстве.

Режим «черного неба» в Красноярске объявили 1 февраля 2023. Также его ввели в Ачинске, Минусинске и Назарово. В этих городах он также продлен до вечера 7 февраля (в Ачинске и Назарово) и 8 февраля (в Минусинске).

Напомним, что пару дней назад Красноярск в очередной раз попал в топ рейтинга грязных городов от IQAir. В какой-то момент индекс загрязненности воздуха в городе перевалил за 200, что оценивается как очень вредное. Однако к обеду понедельника он чуть снизился — до 120. Хотя в некоторых районах оставался запредельно высоким.

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Автор: Петр Савельев
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