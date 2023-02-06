Красноярск возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира

Индекс загрязнения атмосферы достиг 214 единиц: такое качество воздуха расценивается как «очень вредное».

Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом. По информации сервиса IQAir, который оценивает состояние атмосферы в режиме реального времени, 5 февраля 2023 индекс загрязненности воздуха в мегаполисе (среднее значение по всем станциям, установленным в городском округе) превысило 200 единиц. После этого порога качество воздуха оценивается как «очень вредное».

По данным IQAir, главный загрязнитель красноярской атмосферы — мелкодисперсные частицы PM2.5, они же «тонкодисперсная пыль». На минувших выходных концентрация PM2.5 превышала 200 микрограммов на кубометр, в то время как безопасным среднесуточным уровнем считается не больше 25 мкг/м³.

Стоит учесть, что, как отмечалось, «Индекс качества воздуха» измеряется в реальном времени и потому постоянно меняется. Так, утром понедельника он находился на уровне 60 единиц (средне), а несколько позже вырос до 120 (вредно для уязвимых групп). На момент же публикации новости он вернулся к средним значениям — 69.

Но в отдельных районах загрязнение остается очень высоким: например, на ул. Павлова его индекс на 15:17 был равен 539.

Легче всего, по версии IQAir, дышится красноярцам, находящимся на ул. Свердловская, где уровень загрязнения на этот момент не превышает 53.

Проблемы с качеством атмосферного воздуха не новы для красноярцев: режим «черного неба» в городе объявляли в октябре и декабре 2022, а также в январе 2023. В последний раз его ввели с 1 по 3 февраля.

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