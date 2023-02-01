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До пятницы в Красноярске будет трудно дышать

До пятницы в Красноярске будет трудно дышать
Иллюстрация: pikabu.ru

Режим «черного неба» в краевом центре введен до вечера 3 февраля 2023

#НОВОСТИ

Сегодня, 1 февраля 2023, Среднесибирским УГМС в Красноярске вводится режим «черного неба». Информация появилась в телеграм-канале руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

Предполагается, что режим НМУ продлится до 19:00 часов пятницы, 3 февраля. Кроме того, в Красноярске будет усилен мониторинг атмосферного воздуха.

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Автор: Петр Савельев
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