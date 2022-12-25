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Частный сектор Красноярка подал почти 500 заявок на экоотопление

Частный сектор Красноярка подал почти 500 заявок на экоотопление
Иллюстрация: dela.ru

Почти 500 заявок от жителей частного сектора поступило для участия в программе перевода домов на экологичные виды отопления.

#НОВОСТИ

Напомним, заявочная компания проходит с августа 2022.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2022 на эти цели выделено 39 млн рублей.

Жители частных домов могут выбрать:

  • перейти на сжиженный углеводородный газ,
  • подключиться к централизованным сетям теплоснабжения,
  • установить автоматизированный твердотопливный котел или
  • установить электрокотел.

После подачи заявки техническим специалистам предстоит оценить возможность реализации выбранного способа отопления для каждого дома.

Приглашаем жителей частного сектора города активнее включаться в программу. Подать заявку можно даже по телефону 8-800-333-70-07 (звонок бесплатный). Специалисты кол-центра по вопросам ЖКХ зафиксируют всю информацию, после чего мы возьмем заявку в работу», — пояснил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.

По заявкам жителей приобретены комплекты газового оборудования для 117 домов, в 23 из них системы уже смонтированы.

В 2023 на переоборудование планируется направить свыше 850 млн рублей.

Перед нами стоит задача провести работы на 1310 домовладениях. Это еще один важный шаг на пути улучшения экологической обстановки в краевом центре», — сообщил Павел Борзых, министр экологии края.

С формой заявки и контактами пунктов приема заявок на переоборудование можно ознакомиться на сайте Минпрома края.

 

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Автор: Петр Савельев
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