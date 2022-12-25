Частный сектор Красноярка подал почти 500 заявок на экоотопление

Почти 500 заявок от жителей частного сектора поступило для участия в программе перевода домов на экологичные виды отопления.

Напомним, заявочная компания проходит с августа 2022.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2022 на эти цели выделено 39 млн рублей.

Жители частных домов могут выбрать:

перейти на сжиженный углеводородный газ,

подключиться к централизованным сетям теплоснабжения,

установить автоматизированный твердотопливный котел или

установить электрокотел.

После подачи заявки техническим специалистам предстоит оценить возможность реализации выбранного способа отопления для каждого дома.

Приглашаем жителей частного сектора города активнее включаться в программу. Подать заявку можно даже по телефону 8-800-333-70-07 (звонок бесплатный). Специалисты кол-центра по вопросам ЖКХ зафиксируют всю информацию, после чего мы возьмем заявку в работу», — пояснил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.

По заявкам жителей приобретены комплекты газового оборудования для 117 домов, в 23 из них системы уже смонтированы.

В 2023 на переоборудование планируется направить свыше 850 млн рублей.

Перед нами стоит задача провести работы на 1310 домовладениях. Это еще один важный шаг на пути улучшения экологической обстановки в краевом центре», — сообщил Павел Борзых, министр экологии края.

С формой заявки и контактами пунктов приема заявок на переоборудование можно ознакомиться на сайте Минпрома края.

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