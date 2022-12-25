Частный сектор Красноярка подал почти 500 заявок на экоотопление
Почти 500 заявок от жителей частного сектора поступило для участия в программе перевода домов на экологичные виды отопления.
Напомним, заявочная компания проходит с августа 2022.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2022 на эти цели выделено 39 млн рублей.
Жители частных домов могут выбрать:
- перейти на сжиженный углеводородный газ,
- подключиться к централизованным сетям теплоснабжения,
- установить автоматизированный твердотопливный котел или
- установить электрокотел.
После подачи заявки техническим специалистам предстоит оценить возможность реализации выбранного способа отопления для каждого дома.
Приглашаем жителей частного сектора города активнее включаться в программу. Подать заявку можно даже по телефону 8-800-333-70-07 (звонок бесплатный). Специалисты кол-центра по вопросам ЖКХ зафиксируют всю информацию, после чего мы возьмем заявку в работу», — пояснил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.
По заявкам жителей приобретены комплекты газового оборудования для 117 домов, в 23 из них системы уже смонтированы.
В 2023 на переоборудование планируется направить свыше 850 млн рублей.
Перед нами стоит задача провести работы на 1310 домовладениях. Это еще один важный шаг на пути улучшения экологической обстановки в краевом центре», — сообщил Павел Борзых, министр экологии края.
С формой заявки и контактами пунктов приема заявок на переоборудование можно ознакомиться на сайте Минпрома края.
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