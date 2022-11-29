Первый заммистра экологии Красноярского края подал в отставку

Свой пост он покинул существенно раньше, чем кончался контракт, отработав менее двух лет из трех.

Первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Юрий Лапшин.

В этой должности Варфоломеев начал работать в марте 2021. Контракт с ним был заключен на три года.

Официальная причина увольнения — собственное желание.

Кто теперь займет место первого зама экологического министра, в правительстве не уточнили.

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