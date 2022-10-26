Режим «черного неба» объявлен в четырех городах Красноярского края
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности объявлен в нескольких городах Красноярского края.
Режим «черного неба» введен для городов Ачинск, Назарово и Минусинск Красноярского края, а в столице региона — Красноярске.
Режим НМУ будет действовать в Красноярске 26…28 октября 2022, — сообщает пресс-служба Минэкологии края.
По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) режим «черного неба» в Минусинске будет действовать до 28 октября 2022 включительно, в Ачинске и Назарово до 28 октября 2022.
В это время в городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
В управлении Роспотребнадзора по краю сообщили, что во время действия режима НМУ в городах будет усилен мониторинг качества атмосферного воздуха.
Напомним, что режим «черного неба» объявляют, когда над населенным пунктом скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их рассеиванию (например, безветренная погода). В этом случае промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу вредных веществ и не проводить работы, связанные с распространением пыли и смога.
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