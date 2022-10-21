Красноярским туристам больше не надо сдавать тест на ковид после путешествия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, касающееся вопроса изоляции из-за коронавируса после возвращения из других стран.

С 21 октября непривытые жители страны, в том числе красноярцы, возвращаясь из-за границы больше не будут сдавать тест на COVID-19 и загружать его результаты на госуслуги.

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, иностранцы и лица без гражданства теперь также не обязаны при приезде в Россию предоставлять отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Им нужно будет только заполнить специальную анкету.

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