В Красноярске утвердили программу перевода частного сектора на экологичные виды отопления

Администрация города Красноярска утвердила программу перевода частных домов с угольного отопления на более экологичное в 2022...2023.

В документе сообщается, что частных домов в черте Красноярска, которые отапливаются самостоятельно, насчитывается сейчас 10 183. Анализ показал, что владельцы 88 % таких домов отапливают их углем или дровами.

В Красноярске намерены снизить выбросы загрязняющих веществ за счет перевода частных домовладений с угля на более экологичные виды топлива, в том числе электроотопление и газовое отопление.

По программе до конца 2022-го планируют перевести с угля на газ 20 домов и для 90 домов закупят необходимое газовое оборудование (резервуар для сжиженного углеводородного газа, котел). В следующем году его установят.

Также в 2023 планируют перевести 685 домов с угля на электроотопление. Этапность перевода определят по обследования частных домовладений.

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