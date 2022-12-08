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В Красноярске утвердили программу перевода частного сектора на экологичные виды отопления

В Красноярске утвердили программу перевода частного сектора на экологичные виды отопления
Иллюстрация: wirestock / freepik.com

Администрация города Красноярска утвердила программу перевода частных домов с угольного отопления на более экологичное в 2022...2023.

#НОВОСТИ
В документе сообщается, что частных домов в черте Красноярска, которые отапливаются самостоятельно, насчитывается сейчас 10 183. Анализ показал, что владельцы 88 % таких домов отапливают их углем или дровами.
 
В Красноярске намерены снизить выбросы загрязняющих веществ за счет перевода частных домовладений с угля на более экологичные виды топлива, в том числе электроотопление и газовое отопление. 
 
По программе до конца 2022-го планируют перевести с угля на газ 20 домов и для 90 домов закупят необходимое газовое оборудование (резервуар для сжиженного углеводородного газа, котел). В следующем году его установят.
 
Также в 2023 планируют перевести 685 домов с угля на электроотопление. Этапность перевода определят по обследования частных домовладений.
 
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Автор: Петр Савельев
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