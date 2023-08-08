Мэрию Красноярска могут оштрафовать на 2,2 млн рублей за загрязнение реки
Сточные в реку сбрасывают исправительные колонии, но администрацию города обвиняют в том, что она не организовала водоотведение.
Енисейское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) требует взыскать с администрации Красноярска 2,24 млн рублей за загрязнение реки Черемшанка. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Красноярского края.
Истец указывает, что загрязнение реки происходит из-за разрушенного канализационного коллектора, расположенного в ее водоохранной зоне. В него поступают сточные воды из исправительных колоний № 31 и № 17. При этом, как еще в 2021 постановил Советский районный суд Красноярска, именно мэрия должна была организовать для них водоотведение, но не сделала этого.
Бездействие ответчика привело к попаданию неочищенных канализационных стоков в воды реки Черемушка и нарушению прав жителей города на благоприятную окружающую среду», — цитируют в Арбитраже исковое заявление.
Иск к производству пока не принят. Это должно решиться в ближайшие несколько дней.
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