Красноярский край получит средства на установку 15 зарядок для электрокаров

В регионе разместят еще 15 станций для быстрой зарядки электротранспорта.

Средства на их установку выделили краю из резервного фонда Правительства РФ. Речь идёт о 41,1 млн рублей. Субсидию могут получить компании, которые обустроят зарядные станции для электрокаров до конца 2023.

Министерство заинтересовано в реализации на территории края инвестпроектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Мы готовы оказывать содействие в их реализации», — сообщил Александр Ананьев , и. о. министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

По вопросам получения субсидий можно обратиться в министерство по телефону: 8 (391) 222-51-43.

Сейчас на портале «Активный гражданин» идёт голосование по вопросу развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Там красноярцы могут выбрать населённые пункты, в которых зарядки нужно установить в первую очередь.

По данным агентства «Автостат», в крае на начало года было зарегистрировано чуть более 500 электромобилей. В Красноярске сейчас установлено свыше 50 зарядных станций. На прошлой неделе DK.RU рассказывал , что сейчас на трассах Красноярского края в направлении Кемерова и Хакасии устанавливают первые быстрые зарядки для электромобилей.

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