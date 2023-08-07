Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
94,80
103,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край получит средства на установку 15 зарядок для электрокаров

Красноярский край получит средства на установку 15 зарядок для электрокаров
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В регионе разместят еще 15 станций для быстрой зарядки электротранспорта.

#НОВОСТИ
Средства на их установку выделили краю из резервного фонда Правительства РФ. Речь идёт о 41,1 млн рублей. Субсидию могут получить компании, которые обустроят зарядные станции для электрокаров до конца 2023.
Министерство заинтересовано в реализации на территории края инвестпроектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Мы готовы оказывать содействие в их реализации», — сообщил Александр Ананьев, и. о. министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
По вопросам получения субсидий можно обратиться в министерство по телефону: 8 (391) 222-51-43.
 
Сейчас на портале «Активный гражданин» идёт голосование по вопросу развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Там красноярцы могут выбрать населённые пункты, в которых зарядки нужно установить в первую очередь.  
 
По данным агентства «Автостат», в крае на начало года было зарегистрировано чуть более 500 электромобилей. В Красноярске сейчас установлено свыше 50 зарядных станций. На прошлой неделе DK.RU  рассказывал, что сейчас на трассах Красноярского края в направлении Кемерова и Хакасии устанавливают первые быстрые зарядки для электромобилей.
 
Читайте также:
 
 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В выходные в Красноярске спадет жараВ выходные в Красноярске спадет жара
  • Из Красноярска можно будет на поезде добраться до кемеровского курорта «Горная Саланга»Из Красноярска можно будет на поезде добраться до кемеровского курорта «Горная Саланга»
  • Визит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отелиВизит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отели
  • В Красноярске самая дорогая однушка стоит более 8 млн рублейВ Красноярске самая дорогая однушка стоит более 8 млн рублей
  • Бывшего вице-главу Ленинского района Красноярска осудили за махинацию с квартиройБывшего вице-главу Ленинского района Красноярска осудили за махинацию с квартирой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.