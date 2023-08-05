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Визит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отели

Визит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отели
Иллюстрация: krskstate

В Красноярске с рабочим визитом побывал министр экономического развития РФ. Рассказываем, что показали министру и что он пообещал сделать для региона.

#НОВОСТИ

Максим Решетников за недолгий визит успел много. Он обсудил ключевые проекты по развитию авиузла, значение и перспективы КЭФа, побывал в КРИТБИ, познакомился с проектом «Красноярская технологическая долина», обсудил инвестпроекты региона в программе развития СФО.  

Министр отметил, что введение безвизовых групповых поездок с Китаем положительно скажется на развитие авикомплекса региона и привлечет в край дополнительный поток китайских туристов.

Также министр предложил сделать КЭФ постоянной платформой для работы по мониторингу и обсуждению реализации программы развития Сибири.

Визит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отели 1

Регион получил подтверждение, что значимые инвестиционные предложения Красноярского края нашли своё отражение в федеральном плане развития СФО. Регион предложил более 30 инвестпроектов общей стоимостью свыше 13,5 трлн рублей, которые предусматривают создание более 105 тыс. новых рабочих мест и формируют порядка 70 % инвестиционного портфеля СФО.

Министр пообещал выделить краю 250 млн на модульные отели. С их помощью планируют сделать рывок в развитии туристической инфраструктуры региона.

Обсуждая экономическую зону «Красноярская технологическая долина», Максим Решетников подчеркнул необходимость перехода алюминиевой промышленности на экологичное производство.

Наша принципиальная позиция, что экологически грязному производству в миллионом городе не место. Хочу отметить важный успех: достигнуто соглашение с РУСАЛом о начале глобальной перестройки КрАЗа. Есть более современные технологии по производству алюминия, которые должны быть реализованы на нашей территории. Особая экономическая зона будет создавать, с одной стороны, высокие переделы и новые рабочие места, что для нас принципиально важно, при том, что эти рабочие места уже будут соответствовать самым высоким экологическим требованиям. А с другой стороны, в рамках деятельности резидентов зоны будет создаваться тот самый технологический суверенитет, который позволит на долгие годы вперед совершенствовать технологии производства как первичного сырья, так и уже готовых изделий из этого первичного металлургического сырья», — сказал министр.

В КРИТБИ главе минэко представили инновационные проекты — производство нановолокон и композитных материалов, вездеходы, 3D-принтеры, оборудование для зарядки электромобилей, переработку вторсырья для последующего производства стройматериалов и многое другое.

 

Автор: Петр Савельев
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