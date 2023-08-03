На трассах Красноярского края появятся станции для электромобилей

Быстрые зарядки для электромобилей устанавливают на трассах Красноярского края в направлении Кемерова и Хакасии.

Оборудование зарядных станций отечественного производства. Технические характеристики позволят одновременно подключать три электромобиля — японских, китайских или европейских производителей. Инвестиции в проект составят 15,6 млн рублей.

Мы к ранее созданной совместно с СГК сети медленных ЭЗС во дворах, добавляем программу межрегионального направления Красноярск – Кемерово», – сообщил Павел Акилин, гендиректор «Россети Сибирь».

Отметим, сейчас в Красноярске создана самая большая сеть автомобильных электрозарядок в Сибири. По количеству зарядных устройств город занимает четвертое место в России, уступая Москве, Краснодару и Санкт-Петербургу. Сейчас в городе установлено более 50 электрозарядных станций. Проект реализуют компании «Россети Сибирь» и СГК.

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