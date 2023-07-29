С «Россети Сибирь» за гибель сокола-балобана взыскали 1,3 млн рублей
Суд в Красноярском крае взыскал 1,3 млн рублей с ПАО «Россети Сибирь» за гибель сокола-балобана, внесенного в Красную книгу России.
Прокурор взыскал через суд с ПАО «Россети Сибирь» ущерб 1,3 млн рублей за гибель редкого сокола», — цитирует ТАСС сообщение региональной прокуратуры.
По информации, птицу обнаружили мертвой недалеко от пос. Моисеевка Краснотуранского района. У сокола была прожжена правая лапа. Недалеко от птицы находилась ЛЭП, принадлежащая ПАО «Россети Сибирь».
Проверка показала, что вопреки требованиям закона, анкерная опора линии электропередачи не была оборудована птицезащитными устройствами, в том числе, предназначенными для предотвращения гибели птиц от электрического тока.
Согласно заключению экспертного органа, линия выполнена с применением неизолированных токонесущих проводов и представляет чрезвычайно высокую потенциальную опасность электропоражения птиц, контактирующих с ЛЭП и имеющих габариты от 20 см и выше — орлы и соколы, в том числе — балобан, сапсан, кречет.
По материалам административного органа юрлицо оштрафовано на 500 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с электросетевой организации 1,3 млн рублей ущерба, причиненного животному миру.
По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность соколов-балобанов вида сократилась до минимальных 1,2 тыс. гнездящихся пар.
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