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С «Россети Сибирь» за гибель сокола-балобана взыскали 1,3 млн рублей

С «Россети Сибирь» за гибель сокола-балобана взыскали 1,3 млн рублей
Иллюстрация: telegram

Суд в Красноярском крае взыскал 1,3 млн рублей с ПАО «Россети Сибирь» за гибель сокола-балобана, внесенного в Красную книгу России.

#НОВОСТИ

Прокурор взыскал через суд с ПАО «Россети Сибирь» ущерб 1,3 млн рублей за гибель редкого сокола», — цитирует ТАСС сообщение региональной прокуратуры.

По информации, птицу обнаружили мертвой недалеко от пос. Моисеевка Краснотуранского района. У сокола была прожжена правая лапа. Недалеко от птицы находилась ЛЭП, принадлежащая ПАО «Россети Сибирь».

Проверка показала, что вопреки требованиям закона, анкерная опора линии электропередачи не была оборудована птицезащитными устройствами, в том числе, предназначенными для предотвращения гибели птиц от электрического тока.

Согласно заключению экспертного органа, линия выполнена с применением неизолированных токонесущих проводов и представляет чрезвычайно высокую потенциальную опасность электропоражения птиц, контактирующих с ЛЭП и имеющих габариты от 20 см и выше — орлы и соколы, в том числе — балобан, сапсан, кречет.

По материалам административного органа юрлицо оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с электросетевой организации 1,3 млн рублей ущерба, причиненного животному миру.

По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность соколов-балобанов вида сократилась до минимальных 1,2 тыс. гнездящихся пар.

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Автор: Петр Савельев
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