Владимир Путин поручил газифицировать Красноярск до 2028

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений после совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, которое проходило в августе.

Среди них — неоднократно обсуждаемый вопрос газификации Красноярска. Его нужно решить до 2028. Поручение дано «Газпрому» и правительству Красноярского края. Также президент попросил представить предложения по строительству дорог в обход Ачинска и поселка Нижний Ингаш. Их должны возвести до 2030. Также предстоит определить источник финансирования. В планах есть и ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск и реконструкция перрона, строительство до 2026 линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта.

Правительству РФ совместно с «Российскими железными дорогами» поручено рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу АО строительство второго железнодорожного пути на мосту на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный.

Среди прочих поручений — рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и разработка программы развития туризма в регионе.

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