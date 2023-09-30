Красноярский экономический форум пройдет весной 2024

Об этом в кулуарах Московского финансового форума сообщил Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

В беседе с ТАСС он рассказал, что юбилейный КЭФ пройдет в марте или апреле 2024. Сейчас идет обсуждение точных дат.

Напомним, в 2023 Красноярский экономический форум проходил 1...3 марта.

Ранее сообщалось , что на форуме будут обсуждать вопросы выполнения плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035. Среди других тем повестки — газификация, развитие транспортных коридоров, освоение минерально-сырьевой базы регионов округа, кадровое обеспечение отраслей экономики, экология, туризм, благоустройство сибирских городов.

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