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Красноярский экономический форум пройдет весной 2024

Красноярский экономический форум пройдет весной 2024
Иллюстрация: КЭФ

Об этом в кулуарах Московского финансового форума сообщил Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

#НОВОСТИ
В беседе с ТАСС он рассказал, что юбилейный КЭФ пройдет в марте или апреле 2024. Сейчас идет обсуждение точных дат.
 
Напомним, в 2023 Красноярский экономический форум проходил 1...3 марта. 
 
Ранее сообщалось, что на форуме будут обсуждать вопросы выполнения плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035. Среди других тем повестки — газификация, развитие транспортных коридоров, освоение минерально-сырьевой базы регионов округа, кадровое обеспечение отраслей экономики, экология, туризм, благоустройство сибирских городов. 
 
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Об этом сообщил Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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