Красноярскому экономическому форуму вернут федеральный статус

Об этом сообщил Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края .

По его словам, такое решение поддержал Владимир Путин, президент РФ. Этот вопрос они обсуждали с главой государства в Москве во время совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края.

КЭФ в Красноярске проходит уже 19 лет. Следующий, 2024, станет юбилейным. Даты нового форума пока не определены, как и его повестка.

Ранее Максим Решетников, министр экономического развития РФ, предложил сделать КЭФ постоянной платформой для работы по мониторингу и обсуждению реализации программы развития Сибири.

Читайте также:

«Миллиард» активно участвуют в знаковых событиях и влияют на развитие экономики региона.