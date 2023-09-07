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Красноярскому экономическому форуму вернут федеральный статус

Красноярскому экономическому форуму вернут федеральный статус
Иллюстрация: КЭФ

Об этом сообщил Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края .

#НОВОСТИ
По его словам, такое решение поддержал Владимир Путин, президент РФ. Этот вопрос они обсуждали с главой государства в Москве во время совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края.
 
КЭФ в Красноярске проходит уже 19 лет. Следующий, 2024, станет юбилейным. Даты нового форума пока не определены, как и его повестка.
 
Ранее Максим Решетников, министр экономического развития РФ, предложил сделать КЭФ постоянной платформой для работы по мониторингу и обсуждению реализации программы развития Сибири.
 
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Автор: Петр Савельев
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