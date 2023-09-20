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Определены темы для обсуждения на XX Красноярском экономическом форуме

Определены темы для обсуждения на XX Красноярском экономическом форуме
Иллюстрация: sfo.gov.ru

Заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко провёл совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к проведению в 2024 году XX Красноярского экономического форума.

#НОВОСТИ
На официальном сайте полпреда президента в СФО сообщается, форум состоится в начале 2024 года. Участники сошлись во мнении, что на форуме нужно обсудить вопросы выполнения плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035. Среди других тем повестки — газификация, развитие транспортных коридоров, освоение минерально-сырьевой базы регионов округа, кадровое обеспечение отраслей экономики, экология, туризм, благоустройство сибирских городов. 
Проведение Красноярского экономического форума должно способствовать выработке эффективных управленческих механизмов, нестандартных стратегических инициатив по долговременному устойчивому развитию Сибирского федерального округа», – отметил Вадим Головко.
Ранее Максим Решетников, министр экономического развития РФ, предложил сделать КЭФ постоянной платформой для работы по мониторингу и обсуждению реализации программы развития Сибири.
 
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Автор: Петр Савельев
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