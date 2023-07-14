Красноярскому алюминиевому «обнулят» часть выбросов

Завод собираются перевести на технологию обожженых анодов, построив под нее новые цеха. Старые же планируют снести и разбить на их месте парк.

Компания «Русал» к 2028 собирается запустить первую очередь нового производства на Красноярском алюминиевом заводе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко

В своем посте он сослался на заявление вице-президента «Русала» Елены Безденежных, которое та сделала на совещании по подготовке к празднованию 400-летия Красноярска.

К 2028 году будет запущена первая очередь нового производства алюминия по технологии обожженных анодов, которая дает ноль выбросов бензапирена в атмосферу. Старые цеха завода будут демонтированы. На их месте будет разбит парк», — написал Пономаренко.

Других деталей он не раскрыл. Однако, как пишет ТАСС со слов Безденежных, сейчас проект проходит государственную экологическую экспертизу.

В следующем году мы будем на стадии подготовки к строительству», — цитирует топ-менеджера агентство.

Проект экологической модернизации КрАЗа «Русал» презентовал на КЭФ-2021. В планах компании построить на территории предприятия два корпуса с электролизерами РА-550, работающими на технологии обожженного анода. Они заменят примерно половину (11 из 23) корпусов, существующих сейчас (их-то и собираются снести, отдав место под парк). Объем инвестиций в этот проект тогда оценивался в 115 млрд рублей.

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